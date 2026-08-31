  • 31.08.2026, 08:12:02
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Wenn im Herbst die Dolomiten Feuer fangen

Die Enrosadira, das berühmte Alpenglühen der Dolomiten
St. Christina (BZ) (OTS) - 

Es gibt Momente, da braucht es keine große Inszenierung. Ein klarer Herbstabend, ein Blick auf die Dolomiten, und dann beginnt die Natur selbst mit ihrem Farbenspiel.

In Val Gardena zeigt sich der Herbst mit einem seiner spektakulärsten Auftritte: den Burning Dolomites. Wenn die tief stehende Sonne die Gipfel erreicht, leuchten die Felsen in Rot, Orange und Rosa. Die Enrosadira, das berühmte Alpenglühen der Dolomiten, macht aus einem Sonnenuntergang ein echtes Naturereignis.

Besonders intensiv lässt sich dieses Schauspiel bei einer geführten Sonnenuntergangswanderung erleben. Vom 8. September bis 1. November 2026 geht es jeden Dienstag auf die Stevia und jeden Donnerstag auf die Sëurasas. Mit einem lokalen Guide wird aus dem Sonnenuntergang ein Bergerlebnis, das man so schnell nicht vergisst.

Und weil ein schöner Herbsttag in den Dolomiten mehr als nur einen Höhepunkt verdient, kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz. Beim Culinarium Urtijëi vom 20. September bis 11. Oktober stehen ladinische Tradition, regionale Produkte und moderne Südtiroler Küche im Mittelpunkt. Kulinarische Wanderungen und besondere Veranstaltungen verbinden dabei Landschaft mit Genuss. Den Abschluss bildet am 12. Oktober der Blättermarkt „Segra Sacun“ in St. Jakob.

Herbst in Val Gardena bedeutet: Den Tag bei einem Aperitivo ausklingen lassen und als Kulisse diese einzigartige Stimmung der Burning Dolomites.

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Telefon: +39 0471 777777
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.valgardena.it

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