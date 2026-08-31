Streckenrekord, sechster deutscher Sieg in Folge und Österreicher am Podest

Zell am See-Kaprun (OTS) -

Spannung und Spitzensport auf höchstem Niveau bei sehr guten Wetterbedingungen: Der 14. IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun, Bruck, Maishofen, Piesendorf im SalzburgerLand ging am 30. August 2026 vor tausenden Zuseherinnen und Zusehern erfolgreich über die Bühne. Die Kärntnerin Lisa Perterer und der Tiroler Tjebbe Kaindls sorgten für die österreichischen Podestplätze. Zu den strahlenden Siegern kürten sich Lasse Nygaard Priester und Laura Philipp – beide aus Deutschland, wobei Priester eine neue Streckenrekord-Zeit sicherte. Das gesamte Wochenende über stand Zell am See-Kaprun im Triathlonfieber. 2.500 Athletinnen und Athleten aus 58 Nationen kämpften in den anspruchsvollen Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen um den Titel und das Preisgeld der Pro Series.

1,9 km Schwimmen im Zeller See, 90 km Radfahren durch Zell am See, Bruck, Taxenbach, Dienten am Hochkönig, Maria Alm, Maishofen, Piesendorf und Kaprun zurück nach Zell am See, sowie 21,1 km Laufen entlang der Zeller Seepromenade: Einmal mehr richtete die internationale Triathlon-Szene ihren Blick auf Zell am See-Kaprun im SalzburgerLand. 2.500 Starterinnen und Starter aus aller Welt kämpften um den IRONMAN 70.3-Titel 2026. Als Teil der Pro Series, einer exklusiven Serie mit punktebasiertem Rankingsystem für Profi-Athleten, waren 80 Profis im Rennen um den Gesamttitel und das attraktive Preisgeld am Start. Die Pro Series umfasst über das Jahr verteilt 16 Rennen – darunter acht IRONMAN 70.3 Bewerbe – in neun Ländern sowie die offiziellen Weltmeisterschaften. Der diesjährige Bewerb in Zell am See-Kaprun war innerhalb von 7 Tagen restlos ausverkauft – ein eindrucksvolles Zeichen für die außergewöhnliche Qualität und Popularität des Veranstaltungsortes.

Spannender Rennverlauf und neuer Streckenrekord

Bei den Herren sorgte zunächst Lokalmatador Tjebbe Kaindl für Jubel: Der Österreicher setzte sich im Zeller See an die Spitze und stieg nach 23:07 Minuten als Erster aus dem Wasser. Titelverteidiger Fabian Kraft folgte nur sechs Sekunden später auf Rang drei, während der spätere Sieger Lasse Nygaard Priester und der zweifache IRONMAN-70.3-Weltmeister Jelle Geens ebenfalls in der dicht beisammen liegenden Spitzengruppe lagen. Als Führungsduo erreichten Geens und Nygaard schließlich die zweite Wechselzone.

Die Entscheidung fiel früh auf der Laufstrecke: Priester schlug von Beginn an ein hohes Tempo an und setzte sich rasch von Geens ab. Nach einem Halbmarathon in 1:10:58 Stunden lief der Deutsche in einer Gesamtzeit von 3:43:29 Stunden als strahlender Sieger ins Ziel. Damit sorgte er für den bereits sechsten deutschen Herrensieg in Folge und unterbot den im Vorjahr von Fabian Kraft aufgestellten Streckenrekord um gut eine Minute. Geens verteidigte mit 2:30 Minuten Rückstand den zweiten Platz und erreichte das Ziel nach 3:45:59 Stunden. Für großen Jubel bei den heimischen Fans sorgte Tjebbe Kaindl: Der Österreicher komplettierte in 3:48:22 Stunden als Dritter das Herrenpodium.

Auch das Rennen der Profi-Frauen begann äußerst spannend. Die Niederländerin Rani Škrabanja führte das Feld nach 26:28 Minuten aus dem Zeller See. Die deutsche Topfavoritin Laura Philipp verließ das Wasser lediglich neun Sekunden hinter der Führenden.

Auf der Radstrecke setzten sich Perterer und Philipp rasch von der Konkurrenz ab. Die beiden Athletinnen wechselten sich an der Spitze ab und lieferten sich auch auf dem Anstieg zum Filzensattel ein packendes Duell. Perterer ließ sich dabei selbst von einer abgesprungenen Kette nicht stoppen, schloss erneut zu Philipp auf und lag am höchsten Punkt der Strecke sogar knapp in Führung. Eine zuvor verhängte zweiminütige Zeitstrafe, die Perterer bei Kilometer 63 absitzen musste, brachte schließlich die Vorentscheidung.

Auf der abschließenden Laufstrecke baute die Deutsche ihre Führung kontinuierlich aus und feierte nach 4:13:22 Stunden mit großer Freude ihren bereits vierten Sieg beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun. Lokalmatadorin Lisa Perterer sicherte sich wie schon im Vorjahr den hervorragenden zweiten Platz. Das Damenpodium komplettierte India Lee aus Großbritannien. Für Lee war es zugleich die erste Podiumsplatzierung bei einem Rennen der IRONMAN Pro Series.

Als letztes reguläres Saisonrennen der IRONMAN Pro Series bot der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun noch einmal wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Die Entscheidung über den Gesamtsieg fällt bei den bevorstehenden Weltmeisterschaften, bei denen nochmals besonders viele Punkte vergeben werden.

Action, Emotionen und Gänsehautmomente abseits des Hauptbewerbs

Der IRONMAN 70.3 gilt als eines der Top-Events der Region und wird mit einem ansprechenden Rahmenprogramm und sportlichen Bewerben abgerundet: Der restlos ausverkaufte Night Run Austria markierte am Freitag, 28. August, erneut den Auftakt zum großen Triathlon-Wochenende mit 500 Läuferinnen und Läufern, die 4,2 Kilometer absolvierten. Im Anschluss sorgte die Ö3-Disco am Stadtplatz für ausgezeichnete Stimmung. Am Samstag, 29. August, folgte dann der große Auftritt der Kleinsten: Beim IRONKIDS stellten hunderte Kinder zwischen 6 und 15 Jahren ihr Können bei einem Aquathlon (Schwimmen und Laufen) unter Beweis (6 bis 9 Jahre: 50 Meter Schwimmen und 800 Meter Laufen, 10 bis 13 Jahre: 100 Meter Schwimmen und 1.300 Meter Laufen, 14 bis 15 Jahre: 100 Meter Schwimmen und 2.300 Meter Laufen). Zusätzlich warteten während des gesamten Wochenendes auf der IRONMAN Expo mit IRONMAN-Village alle Produkt-Neuheiten des Triathlon-Sports auf Teilnehmer und Besucher gleichermaßen.

Der IRONMAN 70.3 bleibt auch in den kommenden Jahren bis 2029 ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Tourismusregion. Der Termin für die 15. Ausgabe steht bereits fest: der 29. August 2027.

Lisa Loferer, CEO Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH: „Die 14. Auflage des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun hat wieder einmal eindrucksvoll gezeigt, was diese Veranstaltung so besonders macht: internationale Spitzenleistungen, große Emotionen und eine ganze Region, die den Triathlonsport mit Begeisterung lebt. Die einzigartige Verbindung aus Gletscher, Berg und See bietet nicht nur eine spektakuläre Kulisse, sondern macht den Bewerb zu einem unvergleichlichen Erlebnis für Athletinnen und Athleten aus aller Welt. Wir gratulieren den strahlenden Siegerinnen und Siegern sowie allen Teilnehmenden, die diese anspruchsvolle Herausforderung mit beeindruckender Ausdauer und Leidenschaft gemeistert haben. Unser herzlicher Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, dem gesamten IRONMAN-Team, unseren Partnern und den Partnergemeinden – ihr Einsatz macht ein Event dieser Dimension erst möglich.“

Alle Ergebnisse des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2026: Ergebnisse 2026

IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2027

Datum: 29.08.2027, 11:00 Uhr

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Zell am See-Kaprun