Wien (OTS) -

PRESSEINFORMATION

Sicher unterwegs mit dem Roller – Tipps gegen steigende Scooter-Unfälle im Schulverkehr

Deutlicher Anstieg an Scooter-Unfällen bei Schüler:innen seit 2020

Schulweg im Fokus der Präventionsarbeit

Neue digitale Mobilitätsbildung mit wöchentlichen Tipps & Videos „von Kindern für Kinder“ auf mein-sicherer-schulweg.at

Mit dem Start des neuen Schuljahres rückt die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr erneut verstärkt in den Fokus. Besonders die zunehmende Nutzung von Scootern durch Kinder und Jugendliche verändert die Anforderungen an eine zeitgemäße Verkehrssicherheitsarbeit.

Aktuelle Daten zu anerkannten Schüler:innenunfällen zeigen eine klare Entwicklung: Nach einem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 stiegen die Unfallzahlen seit 2021 wieder kontinuierlich an und erreichten 2024 mit insgesamt 97 Fällen einen Höchststand. Besonders betroffen ist der Schulweg: Die sogenannten Wegunfälle haben deutlich zugenommen – von 24 Fällen im Jahr 2020 auf 74 im Jahr 2024. Auch Unfälle im schulischen Umfeld sowie bei sportlichen Aktivitäten zeigen eine steigende Tendenz.

Um diesem Trend gezielt entgegenzuwirken, hat die AUVA gemeinsam mit der sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH neues Mobilitätsbildungsmaterial entwickelt. In den kommenden Monaten wird eine digitale Lernoffensive gestartet: Wöchentlich werden neue, praxisnahe Tipps sowie kurze Videos „von Kindern für Kinder“ auf der Plattform mein-sicherer-schulweg.at frei zugänglich sein. Ziel ist es, Kinder direkt, verständlich und altersgerecht zu erreichen und ihre Handlungssicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu stärken.

Scooterfahren ist eine freudvolle Art, aktiv mobil zu sein. Ähnlich wie beim Fahrrad gilt es aber auch, einige Tipps zu beachten, um auch sicher unterwegs zu sein.

„Die steigenden Unfallzahlen zeigen klar, dass wir den mit dem Scooter zurückgelegten Schulweg noch stärker in den Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit rücken müssen. Gerade bei Scootern sind neben Regelkenntnissen auch Aufmerksamkeit, Reaktionsfähigkeit, Gleichgewicht und motorische Sicherheit entscheidend“, erklärt Mag. Rauch von der AUVA. „Wichtig ist zudem, auf grundlegende Sicherheitsaspekte zu achten: gut sitzende Schuhe, ein technisch einwandfreier Roller und vorausschauendes Verhalten.“

Ab dem 8. Lebensjahr dürfen Kinder auch unbegleitet mit Tretrollern im Straßenverkehr unterwegs sein. Umso wichtiger ist es, den sicheren Umgang mit dem Verkehrsgerät frühzeitig in einem geschützten Umfeld zu üben und schrittweise zu festigen. Um dieses Üben und schrittweise Herantasten an eine selbständige Verkehrsteilnahme zu unterstützen, starten wir zu Schulbeginn mit einer neuen Blogserie zum Thema sicheres Rollerfahren auf unserer interaktiven Lernplattform mein-sicherer-schulweg.at. Unter anderem geben Kinder am Roller Gleichaltrigen wichtige Tipps für sicheres Rollerfahren. Die Tipps gehen von der richtigen Einstellung der Lenkstange über den Kauf einer Klingel und das richtige Helmtragen bis zum Umgang mit Gepäck und nassem Laub auf herbstlichen Straßen.

Auch Mag. Dr. Bettina Schützhofer, Verkehrspsychologin und Geschäftsführerin von sicher unterwegs, betont die Bedeutung frühzeitiger Übung: „Der Scooter ist ein beliebtes Fortbewegungsmittel für Kinder, gleichzeitig wird das für eine sichere Nutzung notwendige Können oft unterschätzt. Kinder sollten den Umgang zunächst in einem geschützten Umfeld erlernen und schrittweise steigern. Besonders wichtig ist, dass sie in kritischen Situationen etwa beim Queren von Straßen oder bei unübersichtlichen Stellen absteigen und schieben. Dies unterstützt sie bei der Überblicksgewinnung und hilft Stürze an der Gehsteigkante zu vermeiden. Nur durch Übung und Erfahrung entsteht nachhaltige Sicherheit.“

Scooter fördern Selbstständigkeit und Bewegung, bringen aber auch Herausforderungen mit sich, etwa höhere Geschwindigkeiten und erhöhte Anforderungen an Koordination, Gleichgewicht und Aufmerksamkeit. Umso wichtiger ist es, Kinder frühzeitig und altersgerecht vorzubereiten und neben Verkehrsregeln auch Wahrnehmung und motorische Fähigkeiten zu stärken. Ebenso entscheidend ist es, gemeinsam sichere Schulwege festzulegen und regelmäßig zu üben.

Die Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit ist, dass alle Beteiligten zusammenspielen: Eltern, Bildungseinrichtungen und Verkehrssicherheitsorganisationen sind gleichermaßen gefordert, Kinder auf ihrem Weg zu sicheren Verkehrsteilnehmer:innen zu begleiten. Klar ist: Verkehrssicherheitsarbeit muss früh beginnen und konsequent weitergeführt werden. Tipps dafür gibt es auf mein-sicherer-schulweg.at

Über sicher unterwegs – Verkehrspsychologische Untersuchungen GmbH:

Das verkehrspsychologische Institut „sicher unterwegs“ wurde 2006 von Mag. Dr. Bettina Schützhofer in Wien gegründet. Es ist auf Verkehrs- und Mobilitätserziehung, Präventionskonzepte, verkehrspsychologische Untersuchungen, verkehrspsychologische Nachschulungen und interdisziplinäre Verkehrssicherheitsforschung spezialisiert.

Über die AUVA:

Wir sind die AUVA und #immerfürdichda. Gemeinsam sind wir über 6.300 Mitarbeiter:innen und verlässliche Partner für 4,7 Millionen Versicherte in Österreich. Arbeiternehmer:innen, Schüler:innen, Kindergartenkinder und Auszubildende vertrauen auf unsere Expertise. Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, Österreich ein Stück gesünder und sicherer zu machen. Und wenn doch einmal etwas passiert, begleiten wir unsere Kund:innen mit Einsatz und Hingabe – manchmal ein Leben lang.

AUVA – Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit:

E-Mail: [email protected]

Tel.: +43 5 93 93 – 21106

Website: www.auva.at