Dürre: NÖM beweist mit einzigartigem Hilfspaket Verantwortung für Milchbetriebe.

Baden (OTS) -

Die NÖM AG stellt ihren Milchlieferanten ein Dürrehilfspaket in Höhe von 8,1 Millionen Euro zur Verfügung. Damit reagiert eines der führenden Molkereiunternehmen Österreichs rasch und unbürokratisch auf eine der schwersten Trockenperioden der vergangenen Jahrzehnte – und stellt sich an die Seite jener Familienbetriebe, die das Fundament der heimischen Milchwirtschaft bilden.

Die anhaltende Trockenheit stellt Österreichs Landwirtschaft vor enorme Herausforderungen. Besonders betroffen sind viele Milchbäuerinnen und Milchbauern: Ihre Futtererträge sind drastisch zurückgegangen, sodass zahlreiche Betriebe bereits jetzt auf ihre Wintervorräte zurückgreifen müssen, um ihre Tiere ausreichend zu versorgen.

Hilfe, die direkt ankommt

Die Unterstützung ist zweckgebunden und wird gegen Nachweis der getätigten Ausgaben ausbezahlt. Sie hilft den Betrieben, dringend benötigtes Futter zuzukaufen und Saatgut für den Wiederanbau. So kommt jeder Euro dort an, wo er gebraucht wird: bei der Versorgung der Tiere und der Sicherung der Höfe.

Verantwortung für die Region

„Unsere Bäuerinnen und Bauern sorgen jeden Tag dafür, dass wir beste Milch verarbeiten können. Sie sind das Fundament der NÖM. Gerade in schwierigen Zeiten ist es unsere Verantwortung, an ihrer Seite zu stehen und dort gezielt zu helfen, wo die Belastungen am größten sind“, so die Botschaft der NÖM AG. Die Dürre treffe viele Familienbetriebe in ihrer wirtschaftlichen Existenz – umso wichtiger sei es, rasch und gezielt zu unterstützen.

Gemeinsam für Österreichs Milch

Die Initiative unterstreicht die enge Partnerschaft zwischen NÖM und ihren Milchbauern. „Viele der Lieferbetriebe bewirtschaften ihre Höfe bereits seit Generationen und sorgen mit ihrem Einsatz täglich für hochwertige Milch aus Österreich. Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten zeigt sich die Stärke der Zusammenarbeit zwischen NÖM und den Landwirten“, so Martin Steiner, Obmann der MGN Milchgenossenschaft Niederösterreich.

„Wer regionale Milch kauft, unterstützt damit auch die heimische Landwirtschaft. Mit unserer Dürrehilfe wollen wir dazu beitragen, dass unsere Milchbauern diese schwierige Phase bewältigen – und auch in Zukunft ausreichend hochwertige Milch aus Österreich zur Verfügung steht“, betont der NÖM Vorstand abschließend.

Über die NÖM AG

Die NÖM AG mit Sitz in Baden zählt zu den führenden Molkereiunternehmen Österreichs. Gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften verarbeitet das Unternehmen Milch von heimischen Familienbetrieben zu hochwertigen Milch- und Molkereiprodukten.