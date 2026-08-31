110. Geburtstag von Emil Spannocchi: Raumverteidigung als strategisches Vermächtnis

Wien (OTS) -

Am 1. September jährt sich der Geburtstag von General Emil Spannocchi zum 110. Mal. Anlässlich dieses Tages erinnert das Österreichische Bundesheer an seine prägende Rolle für die Landesverteidigung. Mit dem Konzept der Raumverteidigung entwickelte Spannocchi eine an Österreichs geografische und sicherheitspolitische Bedingungen angepasste Form der Verteidigung.

Spannocchis zentrale Überlegung war klar: Österreich sollte im Fall eines Angriffs nicht versuchen, einem militärisch überlegenen Gegner in einer einzigen Entscheidungsschlacht gegenüberzutreten. Stattdessen sollte das gesamte Staatsgebiet in die Verteidigung einbezogen werden. Ein Angreifer sollte durch bewegliche Kräfte, vorbereitete Verteidigungsräume, die Nutzung des Geländes und den Einsatz möglichst vieler verfügbarer Kräfte möglichst lange gebunden werden. Dadurch sollte seine Handlungsfreiheit eingeschränkt werden. Bis heute ist diese Strategie als „Spannocchi-Doktrin“ bekannt.

Die sicherheitspolitische Lage hat sich seit der Zeit der Raumverteidigung grundlegend verändert. Auch die Bedrohungen sind heute vielfältiger. Österreich muss nicht nur auf einen konventionellen militärischen Angriff vorbereitet sein, sondern auch hybride Bedrohungen, die verschiedene Mittel miteinander verbinden: Cyberangriffe, Drohnen, Sabotage und Angriffe auf kritische Infrastruktur.

Das Österreichische Bundesheer würde das Land heute im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung gemeinsam mit anderen staatlichen und zivilen Kräften schützen. Dabei wirken Kräfte am Boden, in der Luft und im Cyberraum zusammen. Aufklärung, moderne Technologie und eine einsatzbereite Miliz ergänzen diese Fähigkeiten. Ziel ist es, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, die Souveränität Österreichs zu schützen und einem Angreifer im gesamten Bundesgebiet möglichst wenig Handlungsspielraum zu lassen.

Die Grundidee Emil Spannocchis bleibt auch heute von Bedeutung: Die Verteidigung eines neutralen Landes erfordert den Willen und die Fähigkeit, das eigene Staatsgebiet wirksam zu schützen. Auch wenn sich Ausrüstung, Technologie und Bedrohungen verändert haben, bleibt der Schutz Österreichs und seiner Bevölkerung ein wesentlicher Auftrag des Bundesheeres.

„General Emil Spannocchi hat mit der Raumverteidigung eine strategische Antwort auf die sicherheitspolitischen Herausforderungen seiner Zeit entwickelt. Sein Grundgedanke, Österreich nicht punktuell, sondern als Ganzes verteidigen zu können, prägt bis heute das Verständnis einer umfassenden Landesverteidigung. Moderne Technologien haben die Art der Kriegsführung verändert. Der Auftrag des Bundesheeres ist jedoch derselbe geblieben: Österreich und seine Bevölkerung zu schützen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Emil Spannocchi steht damit auch 110 Jahre nach seiner Geburt für einen zentralen Gedanken der österreichischen Sicherheitspolitik: Die Landesverteidigung betrifft den gesamten Staat und braucht Streitkräfte, die bereit, modern ausgerüstet und im gesamten Bundesgebiet einsatzfähig sind.