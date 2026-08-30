European Forum Alpbach startet in die Konferenz Tage

Alpbach/Tirol (OTS) -

Mit der offiziellen Eröffnung der „Conference Days“ ist das 82. European Forum Alpbach (EFA) am Nachmittag in die zweite Woche gestartet. Die erste große Diskussion auf der Bühne des Congress Centrums Alpbach stand dabei unter dem Jahresmotto „How Europe Wins“. Auf dem international besetzten Panel unterstrichen der ehemalige italienische Ministerpräsident und EU-Reformer Enrico Letta, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im indischen Parlament, Sashi Tharoor und Olivia Lazard vom globalen Think Tank Berggruen Institute, den Anspruch des EFA, die Suche nach Europas Erfolgsweg nicht zu einer Nabelschau werden zu lassen.

Kein Erkenntnisproblem, sondern eine Umsetzungsschwäche

In seiner Eröffnungsrede vor gut 800 Gästen – unter ihnen EU-Kommissar Magnus Brunner, die Bundesminister:innen Beate Meinl-Reisinger, Claudia Bauer und Norbert Totschnig sowie Tirols Landeshauptmann Anton Mattle - konstatierte EFA-Präsident Othmar Karas, dass Europa in vielen Bereichen schon sehr genau wisse, was zu tun sei. „Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern eine eklatante Umsetzungsschwäche“, so Karas. Das EFA habe daher heuer den ganz besonderen Anspruch, nicht weitere Analysen, sondern konkrete Aktionen hervorzubringen.

Besorgt zeigte sich der EFA-Präsident über jene „Schlafwandler, die davon ausgehen, dass nach den Krisen wieder alles werde wie davor und von denen einige sogar nationalistischen Experimenten eine Chance geben wollen“.

Mehr als 150 Programmpunkte an 4 Tagen

Bevor ab morgen bis inklusive Freitag rund 4.500 Gäste beim EFA in mehr als 150 Programmpunkten das Thema „How Europe Wins“ mitsammen bearbeiten, teilte Karas seine Conclusio: „Europa gewinnt, wenn wir zusammen handeln.“ Die gesellschaftliche Mitte dürfe „die Ränder nicht täglich mit Klagen und gegenseitigen Schuldzuweisungen füttern. Hören wir auf zu jammern. Europa ist das, was wir daraus machen!“

Treffen der Staatsoberhäupter am Mittwoch

Das EFA selbst folgt diesem Motto in gewohnter Weise. Jene rund 700 Vertreter:innen der jungen Generation, die schon die letzte Woche für die „Academy Days“ in Alpbach waren, werden auch an den „Conference Days“ teilnehmen.

Ganz besonderen Besuch erwarten die Teilnehmer:innen in Alpbach am kommenden Mittwoch. Da hat sich Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mitsamt seinen Amtskollegen aus Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein und Belgien angesagt. Im Rahmen eines zweitägigen Treffens kommen sie beim EFA zu einer Arbeitssitzung und einem Austausch mit Stipendiat:innen zusammen.