  • 30.08.2026, 12:19:02
  • /
  • OTS0013

ÖVP-Keri: SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Sex-Aufdrucke bei Kinderveranstaltung lückenlos aufklären

Wie konnten derartige Produkte bei „Wienopolis“ an Kinder verteilt werden? – ÖVP Wien fordert Antworten zu Kinderschutzkonzept und Kontrollen

Wien (OTS) - 

„Lutsch Dein Ding“, „Saugen und Lutschen erlaubt“ oder „Nur hart macht’s Spaß“ – solche Aufdrucke auf Wassereis kursieren auf sozialen Medien und können beim besten Willen nicht für eine Kinderveranstaltung gedacht sein. „Wienopolis“ richtet sich an Kinder zwischen acht und 13 Jahren und soll in einem geschützten Rahmen ermöglichen, dass Kinder lernen wie eine Stadt funktioniert.

„Es stellen sich ganz konkrete Fragen: Gab es ein Kinderschutzkonzept? Wer hat es freigegeben und wer hat die Umsetzung kontrolliert? Wer hat diese Produkte ausgewählt und freigegeben? Und wie konnte es dazu kommen, dass WIENXTRA derartige Produkte bei einer Kinderveranstaltung im Wiener Rathaus verteilt?“, so ÖVP-Wien-Familiensprecherin Sabine Keri.

„Das ist ein völlig unverständlicher Vorgang und ein Versagen bei der notwendigen Sorgfalt. Eine Entschuldigung allein reicht hier nicht. Wie sollen Eltern darauf vertrauen können, dass ihre Kinder bei Veranstaltungen der Stadt Wien geschützt und nicht für billige und geschmacklose Aktionen missbraucht werden?“, zeigt sich Keri verärgert.

„Kinder dürfen nicht mit derartigen sexualisierten Inhalten konfrontiert werden. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss jetzt lückenlos aufklären, wie es dazu kommen konnte, wer Verantwortung trägt und welche Konsequenzen gezogen werden. Bei Veranstaltungen für Kinder muss der Schutz der Kinder an erster Stelle stehen“, so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright