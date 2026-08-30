- 30.08.2026, 10:03:32
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REMINDER: AVISO: Moderne und zeitgemäße Polizeistrukturen für die Sicherheit in Österreich
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Wiener Landespolizeipräsident Pürstl und stv. Bezirkspolizeikommandantin von Bregenz, King – 31. August 2026, 10:30 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und Amy King, stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin von Bregenz, informieren über das neue Dienstzeitmanagement der österreichischen Bundespolizei.
Wann: 31. Augut 2026, 10:30 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/2r358vkh
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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