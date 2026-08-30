REMINDER: AVISO: Moderne und zeitgemäße Polizeistrukturen für die Sicherheit in Österreich

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl und Amy King, stellvertretende Bezirkspolizeikommandantin von Bregenz, informieren über das neue Dienstzeitmanagement der österreichischen Bundespolizei.

Wann: 31. Augut 2026, 10:30 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

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