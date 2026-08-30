Wiener Stadtgärten: Erste Klimagärtner*in-Lehrlinge starten ihre Ausbildung

Wien (OTS) -

Endlich ist es so weit: Die ersten Lehrlinge für den neuen Zukunftsberuf Klimagärtner*in beginnen ihre Ausbildung bei den Wiener Stadtgärten. Im Rahmen der dreijährigen Lehre spezialisieren sich die Nachwuchskräfte auf nachhaltige und klimaangepasste Grünraumgestaltung im urbanen Raum. Drei junge Lehrlinge wurden dafür aus einer Vielzahl an Bewerber*innen ausgewählt.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky freut sich über den neuen Lehrberuf, hat die Ausbildung doch eine besondere Bedeutung für die Stadt Wien: “Die Wiener Stadtgärten leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, insbesondere durch Begrünung, neue Baumpflanzungen und die Schaffung weiterer Grünräume in der Stadt. Mit den speziell ausgebildeten Klimagärtner*innen können die Wiener Stadtgärten Grünräume künftig noch gezielter klimafit gestalten.”

„Der Klimawandel stellt auch die Pflege und Gestaltung unserer Grünräume vor immer neue Herausforderungen. Dafür setzen die Wiener Stadtgärten bereits zahlreiche Maßnahmen um. Mit der Ausbildung spezialisierter Fachkräfte gehen wir nun einen weiteren wichtigen Schritt in eine grünraumgesicherte Zukunft. Unsere Klimagärtner*innen lernen u. a., wie Pflanzen auch unter zunehmend schwierigen Bedingungen in der Stadt langfristig gedeihen und wie Grünräume klimaangepasst und nachhaltig gestaltet werden können“, betont Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Klimagärtner*innen sind Klimaschutz-Expert*innen

So lernen die Auszubildenden u. a. wie sie bereits verbaute Flächen begrünen, versiegelte Flächen wieder naturnah gestalten sowie mehr Beschattung durch die Pflanzung von Bäumen und Sträuchern schaffen können. Weiters werden nachhaltige Formen der Vertikal- und Dachbegrünung sowie neue ökologische Wege im Hinblick auf Bewässerung z. B. die Nutzung von Regenwasser gelehrt.

All diese Maßnahmen wirken sich positiv auf die Temperatur im urbanen, dicht verbauten Gebiet aus und schaffen zudem neue Lebensräume für Insekten, Vögel und andere Tiere. Klimagärtner*innen haben auf diese Weise am Ende ihrer Ausbildung ein umfassendes Verständnis für die besonderen Herausforderungen von Pflanzen in der Großstadt und können Grünräume so gestalten, dass sie langfristig die Lebensqualität in Wien erhöhen – sowohl für die Bevölkerung als auch für die Tierwelt.

Ausbildung mit viel Praxis

Die Lehrlinge erwartet bei den Wiener Stadtgärten eine abwechslungsreiche Ausbildung, bei der theoretisches und praktisches Fachwissen miteinander verbunden werden. Dazu zählen etwa grundlegende Ausbildungsinhalte wie die Durchführung notwendiger Pflanz- und Pflegearbeiten sowie das Training im Umgang mit den gängigen Handwerkzeugen und Maschinen. Zudem erlangen die Lehrlinge Kenntnisse und Routine im Bereich des Wege- und Rasenbaus. Außerdem werden sie an verschiedenen Lehrlingsprojekten mitwirken und dabei ihr erworbenes Wissen unmittelbar in die Praxis umsetzen können. Während ihrer dreijährigen Ausbildung sind sie an mehreren Standorten der Wiener Stadtgärten tätig: im Schulgarten Kagran, in den Blumengärten Hirschstetten sowie in verschiedenen Parkanlagen in Wien. Zudem erhalten die Lehrlinge Einblicke in die nachhaltige Planung und Gestaltung von klimafitten Grünanlagen. Von Februar bis April 2027 besuchen sie die Berufsschule für Gartenbau und Floristik.

Weiters unterstützt ein externer Partnerbetrieb vor allem bei der praktischen Vermittlung der speziellen Ausbildungsinhalte im Bereich der Dach- und Fassadenbegrünung. Auch andere Magistratsabteilungen werden in die umfassende Ausbildung eingebunden. So werden die Lehrlinge Schritt für Schritt auf ihre künftigen Aufgaben als Klimagärtner*innen in einer wachsenden und sich verändernden Stadt vorbereitet.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.