Landjugend feierte 80-jähriges Jubiläum mit großem Festakt in Melk

St. Pölten (OTS) -

Mit rund 20.000 Mitgliedern ist die Landjugend Niederösterreich die größte Jugendorganisation des Landes. Gestern, Samstag, feierte die im Jahr 1946 als „Ländliches Fortbildungswerk“ (LFW) gegründete Landjugend ihr 80-jähriges Bestandsjubiläum unter dem Motto „Ein Band fürs Leben“. Mit dabei beim großen Festakt in der Wachauarena in Melk: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Anton Kasser, Bundesministerin Klaudia Tanner und der Europa-Abgeordnete Alexander Bernhuber sowie der designierte Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich Lorenz Mayr. Die Begrüßung wurde von den beiden Landesleitern Lisa Weber und Matthias Luger vorgenommen. Bereits zuvor wurde das Jubiläum mit einem vom ehemaligen Melker Abt Georg Wilfinger in der Stiftskirche zelebrierten Gottesdienst gefeiert.

Als ehemaliges Landjugend-Mitglied habe auch sie in der Landjugend „Erinnerungen fürs Leben gesammelt“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge des Festaktes. In der Landjugend lerne man „Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen“ und „füreinander da zu sein“, zeigte sie sich überzeugt. Darüber hinaus schaffe die Landjugend „einen schönen Bogen zwischen Tradition und Zukunft“, so die Landeshauptfrau: „Die Landjugend ist eine Erfolgsgeschichte, die uns zeigt, wie stark hier die Gemeinschaft gelebt wird.“

„Ihr seid die besten Mutmacher“, meinte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zu den Landjugend-Mitgliedern. In der Landjugend stehe „das Menschliche im Mittelpunkt“, und gleichzeitig „bringt ihr was weiter“, betonte er: „Ihr stellt immer das Verbindende vor das Trennende“.

In einer Welt mit vielen Krisen und Herausforderungen sei „der einzige Schlüssel, der wirklich hilft, die Zusammenarbeit“, sagte Bundesministerin Klaudia Tanner: „So, wie ihr das in der Landjugend lebt.“ Denn die Landjugend verstehe es „ein Band zu knüpfen über Generationen und Regionen hinweg“, so die Verteidigungsministerin.

„80 Jahre Landjugend, das sind 80 Jahre voller Ideen und voller Einsatz“, so der designierte Landwirtschaftskammerpräsident Lorenz Mayr. Die Landjugend sei „der Motor im ländlichen Raum“, hier werde „der Zusammenhalt gelebt und Verantwortung übernommen“, so Mayr, der auch „ein Danke an alle die sich in den letzten 80 Jahren für diese Organisation eingesetzt haben“ aussprach.

„Die Landjugend ist in ihrer Geschlossenheit und Vielfalt einfach einmalig“, meinte der Europaabgeordnete Alexander Bernhuber: „Anpacken und gestalten, das macht die Landjugend aus“.

Grußworte sprachen auch die Bundesleiter Valentina Gutkas und Markus Buchebner, ebenso zu Wort kamen Vertreter der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (Leopold Gruber-Doberer), der Niederösterreichischen Versicherung (Stefan Wukowitsch), der RWA (Michael Göschelbauer) und des Maschinenrings (Johann Bösendorfer). Michael Hell stellte den neu gegründeten Verein „Landjugend Niederösterreich Freundeskreis“ vor.

Abschließend betonten die beiden Landesleiter, Lisa Weber und Matthias Luger, die auch den Festakt moderierten: „Generationen von Landjugend-Mitgliedern haben unsere Gemeinschaft geprägt – jetzt liegt es an uns, das nächste Kapitel zu schreiben.“