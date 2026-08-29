- 29.08.2026, 17:37:02
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US Open Auftakt mit Medvedev & Djokovic am Sonntag live exklusiv frei empfangbar ab 19 Uhr auf JOYN
Live auf JOYN: Daniil Medvedev vs. Hugo Gaston und Novak Djokovic vs. Mariano Navone. Im Studio begrüßen Bianca Ambros, Mario Hochgerner, Dennis Novak und Stefan Koubek.
Ab Sonntag heißt es „Game. Set. Match.“ in Flushing Meadows, denn die US Open starten im Hauptbewerb in die erste Runde. Zum Auftakt zeigt die Streamingplattform JOYN am Sonntag ab 19 Uhr zwei spannende Duelle der ersten Runde. Um 19:00 Uhr geht es mit Daniil Medvedev (RUS) gegen Hugo Gaston (FRA) los. Aus Wien moderiert und kommentiert Bianca Ambros gemeinsam mit dem Experten Dennis Novak.
Weiter geht es in der Nacht auf Montag, den 31. August um 1:00 Uhr live auf JOYN mit dem Herren-Duell Novak Djokovic (SRB) gegen Mariano Navone (ARG). Moderiert und kommentiert wird das Spiel von Mario Hochgerner und Ex-ÖTV-Ass Stefan Koubek live aus Wien.
Spannend wird es auch für die Österreich-Athletinnen. Lilli Tagger tritt in ihrem US Open-Debüt gegen Tamara Korpatsch (GER) an. Anastasia Potapova trifft auf Tereza Valentová (CZE). Julia Grabher spielt in der ersten Runde gegen Sorana Cirstea (ROU), Sinja Kraus gegen Karolína Muchová (CZE). Filip Misolic trifft auf Francisco Cerúndolo (ARG), Jurij Rodionov geht gegen Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) ins Match.
Die ersten US Open Spiele auf JOYN & PULS 4 im Überblick:
Daniil Medvedev (RUS) vs. Hugo Gaston (FRA) am Sonntag um 19:00 Uhr live auf JOYN
Moderation: Bianca Ambros
Experte: Dennis Novak
Novak Djokovic (SRB) vs. Mariano Navone (ARG) am Montag um 01:00 Uhr live auf JOYN
Moderation: Mario Hochgerner
Experte: Stefan Koubek
Die US Open 2026 ab Sonntag, 30. August 2026 live auf JOYN & PULS 4
Welche Spiele werden gezeigt?
- Täglich zwei Spiele aus dem Hauptbewerb live ab 16:45 Uhr auf JOYN (30. August bis inklusive Viertelfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts veröffentlicht
- Eine Herren-Achtelfinal-Partie am 6. September live auf JOYN & PULS 4
- Je ein Damen- und Herren-Halbfinale live auf JOYN & PULS 4
- Das Damen-Finale am Samstag, den 12. September, ab 22:00 Uhr live auf JOYN & PULS 4
- Das Herren-Finale am Sonntag, den 13. September, ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: [email protected]
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