US Open Auftakt mit Medvedev & Djokovic am Sonntag live exklusiv frei empfangbar ab 19 Uhr auf JOYN

Wien (OTS) -

Ab Sonntag heißt es „Game. Set. Match.“ in Flushing Meadows, denn die US Open starten im Hauptbewerb in die erste Runde. Zum Auftakt zeigt die Streamingplattform JOYN am Sonntag ab 19 Uhr zwei spannende Duelle der ersten Runde. Um 19:00 Uhr geht es mit Daniil Medvedev (RUS) gegen Hugo Gaston (FRA) los. Aus Wien moderiert und kommentiert Bianca Ambros gemeinsam mit dem Experten Dennis Novak.



Weiter geht es in der Nacht auf Montag, den 31. August um 1:00 Uhr live auf JOYN mit dem Herren-Duell Novak Djokovic (SRB) gegen Mariano Navone (ARG). Moderiert und kommentiert wird das Spiel von Mario Hochgerner und Ex-ÖTV-Ass Stefan Koubek live aus Wien.



Spannend wird es auch für die Österreich-Athletinnen. Lilli Tagger tritt in ihrem US Open-Debüt gegen Tamara Korpatsch (GER) an. Anastasia Potapova trifft auf Tereza Valentová (CZE). Julia Grabher spielt in der ersten Runde gegen Sorana Cirstea (ROU), Sinja Kraus gegen Karolína Muchová (CZE). Filip Misolic trifft auf Francisco Cerúndolo (ARG), Jurij Rodionov geht gegen Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) ins Match.



Die ersten US Open Spiele auf JOYN & PULS 4 im Überblick:

Daniil Medvedev (RUS) vs. Hugo Gaston (FRA) am Sonntag um 19:00 Uhr live auf JOYN

Moderation: Bianca Ambros

Experte: Dennis Novak



Novak Djokovic (SRB) vs. Mariano Navone (ARG) am Montag um 01:00 Uhr live auf JOYN

Moderation: Mario Hochgerner

Experte: Stefan Koubek



Die US Open 2026 ab Sonntag, 30. August 2026 live auf JOYN & PULS 4



Welche Spiele werden gezeigt?