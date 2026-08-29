FPÖ-Landbauer in Reingers: „Starke Traktoren – starke Heimat"

Reingers/St. Pölten (OTS) -

„Starke Traktoren, starke Patrioten und ein starker Bezug zur Heimat. Dieses einzigartige Spektakel bringt für die gesamte Region positive Impulse, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus“, zeigt sich FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer beim Besuch des 22. Internationalen Traktorrennens in Reingers (Bezirk Gmünd) am Samstag, 29. August 2026, begeistert.

Der zweite nö. Landtagspräsident, Gottfried Waldhäusl, kämpft bei der insgesamt drei Tage dauernden Veranstaltung mit einem blauen Steyr 760, Baujahr 1973, im Viererteam „Die Patrioten“ in der Klasse A5 (über 45 PS, maximal 40 km/h, Anm.) mit der Startnummer 47 gemeinsam mit Rallyefahrer Michael Franz, Jürgen Löscher und Erwin Burggraf um das Goldene Hanfblatt. An die 100 Power-Teams aus dem In- und Ausland liefern sich in zehn Klassen in einem 24-Stunden-Rennen packende Kurvenkämpfe durch das malerische Waldviertel.

„Die Mischung aus Wettkampf, Gemeinschaft, Geselligkeit und Heimatliebe macht dieses einzigartige Event aus. Die Atmosphäre hier ist unvergleichlich. Und wir Freiheitliche stehen zum Auto, zum Traktor und zum Verbrennermotor und lassen uns von einigen Öko-Freaks eine tolle Veranstaltung nicht schlecht reden. Die Grünen haben in der letzten Bundesregierung eindrucksvoll bewiesen, dass ihre Klimapolitik wirkungslos war. Unter den Folgen dieser ideologischen Geisterfahrt leidet die Wirtschaft leider heute noch“, unterstreicht Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Rund 20.000 begeisterte Oldtimer- und Traktorenfans besuchen an drei Tagen das Event. Der Veranstalter TOC Reingers legte dabei Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Natur. Siegerehrung: Am Sonntag, 30. August 2026, gegen 15 Uhr.