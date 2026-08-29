AVISO! Pressekonferenz: „Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren“ mit FPÖ Niederösterreich Kommunal- und Energiesprecher LAbg. GVV–Obmann Dieter Dorner einzuladen.

Titel: Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren

Redner: FPÖ Niederösterreich Kommunal- und Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner

Zeit: Mittwoch, 2. September 2026, 14 Uhr MESZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, 3100 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 1. September 2026 bei [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.