- 29.08.2026, 13:05:32
- /
- OTS0016
AVISO! Pressekonferenz: „Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren"
PK der FPÖ Niederösterreich am 2. September mit LAbg. Dieter Dorner
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren“ mit FPÖ Niederösterreich Kommunal- und Energiesprecher LAbg. GVV–Obmann Dieter Dorner einzuladen.
Titel: Demokratie blockieren – Windkraftgewinne garantieren
Redner: FPÖ Niederösterreich Kommunal- und Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner
Zeit: Mittwoch, 2. September 2026, 14 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, 3100 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 1. September 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN