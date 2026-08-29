IV zu Pensionen: Staatsfonds kann sinnvoller Baustein für nachhaltige Absicherung sein

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) bewertet den von Bundeskanzler Christian Stocker ins Spiel gebrachten Staatsfonds zur langfristigen Absicherung des Pensionssystems als grundsätzlich interessanten Ansatz. „Mehr Kapitaldeckung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unser Pensionssystem breiter und langfristig stabiler aufzustellen. Der Blick auf erfolgreiche internationale Modelle, insbesondere in skandinavischen Ländern, ist daher richtig“, erklärt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Entscheidend seien dabei eine langfristige, professionelle und von kurzfristigen budgetpolitischen Interessen unabhängige Veranlagung sowie klare und transparente Rahmenbedingungen.

Ein Staatsfonds könne jedoch nur ein Baustein einer umfassenden Reform sein. „Kapitaldeckung ist sinnvoll, sie kann aber die notwendigen strukturellen Reformen im bestehenden Pensionssystem nicht ersetzen. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und des demografischen Wandels führt an einer schrittweisen Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, Einschränkungen bei Frühpensionen und einem wirksamen Nachhaltigkeitsmechanismus kein Weg vorbei“, betont Neumayer. Andere Länder zeigten, wie ein mehrsäuliges Pensionssystem mit stärkerer Kapitaldeckung und einer Anpassung des Antrittsalters an die demografische Entwicklung funktionieren könne. „Wenn wir Pensionen auch für kommende Generationen verlässlich absichern und gleichzeitig Spielräume für Investitionen in Bildung, Forschung, Infrastruktur und den Wirtschaftsstandort erhalten wollen, müssen wir das gesamte System zukunftsfit machen“, so Neumayer abschließend.