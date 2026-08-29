ÖAMTC: Staus im Reiseverkehr am Samstag

Wien (OTS) -

Am heutigen Samstag verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen starken Reiseverkehr in Tirol, Kärnten und Salzburg. Zusätzlich führten mehrere Unfälle zu erheblichen Verzögerungen.

In Kärnten bzw. Slowenien mussten sich Reisende vor dem Karawankentunnel (A11) in Geduld üben, es wurde in beiden Richtungen Blockabfertigung verhängt. In Tirol dauerte es auf der Fernpass Straße (B179) zwischen dem Grenztunnel Füssen in Bayern bis Heiterwang länger.

Auf der Tauern Autobahn (A10) machte sich Richtung Salzburg der Rückreiseverkehr bemerkbar, ein Unfall im Baustellenbereich zwischen Hüttau und dem Reittunnel sorgte für zusätzliche Verzögerungen. Anschließend staute es vor dem Helbersbergtunnel, auch hier gab es Blockabfertigung.

Zahlreiche Urlauber:innen waren auch noch Richtung Süden auf der A10 unterwegs, in Kärnten wurde der Verkehr ebenfalls nur mehr blockweise abgefertigt, bei Paternion vor dem Kroislerwandtunnel und in weiterer Folge auch vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach West.

Ein Unfall mit einem Wohnwagengespann verursachte laut ÖAMTC auf der Pyhrn Autobahn (A9) einen sechs Kilometer langen Stau in Fahrtrichtung Slowenien, zwischen Lebring und Leibnitz. Am Loiblpass in Kärnten stand der Verkehr ebenfalls unfallbedingt still, es kam zu Anhaltungen in beiden Richtungen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)