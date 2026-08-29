  • 29.08.2026, 10:24:32
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Ahoi am Rennbahnweg: Kinder tauften ihr selbst gebautes Holzschiff

Sommeraktion von Wiener Wohnen und IFEP fand mit einem gemeinsamen Abschlussfest ihren feierlichen Höhepunkt

Sommeraktion von Wiener Wohnen und IFEP fand mit einem gemeinsamen Abschlussfest ihren feierlichen Höhepunkt
Wien (OTS) - 

Mit einer feierlichen Schiffstaufe ist am Freitag, dem 28. August, die Sommeraktion von Wiener Wohnen am Rennbahnweg zu Ende gegangen. Mädchen und Buben im Alter von acht bis zwölf Jahren hatten in den Wochen davor gemeinsam mit dem Institut für Erlebnispädagogik (IFEP) ein großes Holzschiff gebaut.

Die insgesamt zehn Termine umfassende Sommeraktion führte das Mitmachprojekt an verschiedene Standorte innerhalb der Wohnhausanlage Rennbahnweg 27. Die Kinder konnten eigene Ideen einbringen, planen, hämmern, sägen und malen. Schritt für Schritt entstand so ein gemeinsames Werk, das beim Abschlussfest am Aktivspielplatz Rennbahnweg feierlich getauft wurde.

„Das Holzschiff zeigt auf besonders schöne Weise, was entstehen kann, wenn Kinder ihre Ideen einbringen und gemeinsam umsetzen. Die Sommeraktion hat Kreativität, handwerkliches Ausprobieren und gemeinsames Erleben direkt vor die Haustüre gebracht. Ich danke allen Kindern und unseren Partner*innen, die dieses besondere Projekt mit so viel Engagement möglich gemacht haben“, sagt Katharina Klement, interimistische Direktorin von Wiener Wohnen.

Für einen weiteren Höhepunkt des Abschlussfestes sorgte der Verein „Geh mit Uns“ mit seinem Stück „Meer! – ein inklusives Zirkusstück“.

Sommeraktion im Wildganshof läuft weiter

Während die Sommeraktion am Rennbahnweg mit der Schiffstaufe ihren Abschluss gefunden hat, geht das Programm im Wildganshof im 3. Bezirk weiter. Noch bis 30. September bietet Wiener Wohnen dort gemeinsam mit den Wiener Kinderfreunden Aktiv jeden Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr Spiel, Bewegung und kreative Aktivitäten für Mädchen und Buben im Alter von vier bis zehn Jahren an.

Nähere Informationen:
https://www.wienerwohnen.at/aktuelles/neuigkeiten/neues-aus-dem-gemeindebau/sommeraktion-gemeindebau-2026.html

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Mag. (FH) Alexander Klein
Telefon: +43 664 88 77 78 16
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