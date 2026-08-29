  • 29.08.2026, 10:00:32
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Gerade gelauncht, schon sechs nachweisliche Gästeanfragen über KI-Suchmaschinen

Hotel & Apartment Alpenland Gurgl zeigt, dass KI-Sichtbarkeit bereits messbar Gäste bringt

Cornelia und Hansjörg Kieler, Hotel & Apartment Alpenland
Salzburg (OTS) - 

Anfang August ging die neue Website des Hotel & Apartment Alpenland Gurgl online. Bereits kurze Zeit später konnten die ersten sechs konkreten Gästeanfragen nachweislich Empfehlungen aus KI-Suchsystemen zugeordnet werden.

Die von NCM entwickelte Website wurde von Beginn an für klassische Suchmaschinen und für die Auffindbarkeit in KI-Systemen wie ChatGPT und Gemini konzipiert.

Von der KI-Empfehlung bis zur Anfrage messbar

Gemessen werden die Ergebnisse mit CheckEffect2, dem Vermarktungs- und Controllingsystem der NCM.

CheckEffect2 verbindet Zugriffsquellen mit relevanten Conversion-Ereignissen. Dadurch wird sichtbar, wenn ein Gast über eine Empfehlung aus einem KI-System auf die Website gelangt und anschließend eine konkrete Anfrage stellt.

Beim Hotel & Apartment Alpenland Gurgl konnten so bereits sechs Gästeanfragen eindeutig diesem neuen Zugangsweg zugeordnet werden.

Cornelia Kieler, Inhaberin Hotel & Apartment Alpenland Gurgl: „Dass bereits so kurz nach dem Start konkrete Anfragen über KI-Empfehlungen entstehen, hat mich selbst überrascht. Für uns zeigt das sehr deutlich, dass sich das Suchverhalten der Gäste verändert und eine Hotelwebsite heute auch für diese neuen Wege vorbereitet sein muss.“

„Über KI-Sichtbarkeit wird aktuell viel gesprochen. Für einen Hotelier ist aber nicht entscheidend, ob sein Hotel irgendwo genannt wird. Entscheidend ist, ob daraus Gäste entstehen. Genau das können wir inzwischen messen“, erklärt Michael Mrazek, Geschäftsführer der Net Communication Management GmbH.

KI-Suchsysteme empfehlen Hotels und bringen bereits heute konkrete Gästeanfragen.

Machen auch Sie KI-Sichtbarkeit messbar

KI-Sichtbarkeit ist kein Zufall, sondern messbar. Lassen Sie von NCM prüfen, wie auffindbar Ihr Hotel in KI-Suchsystemen ist und wie sich konkrete Gästeanfragen gewinnen lassen.

Rückfragen & Kontakt

Michael Mrazek
Strategie, Konzeption, Inhaber
Telefon: +43 662 644 688-21
E-Mail: [email protected]

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