  • 29.08.2026, 07:00:32
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Gstöttner: Attacken der FPÖ können von ihrer Verantwortungsflucht nicht ablenken

ÖVP-Generalsekretär: Bundeskanzler Christian Stocker spricht Probleme offen an und arbeitet an Lösungen.

Wien (OTS) - 

„Christian Stocker spricht die Probleme klar an und übernimmt Verantwortung, um in einer Zeit multipler Krisen die besten Lösungen für Österreich zu finden. Die Bundesregierung tut das Richtige für unser Land und arbeitet an Österreichs Aufschwung. Genau darum ist die Aufregung der Kickl-FPÖ nach den letzten Interviews von Bundeskanzler Stocker verständlich: Denn dieser Zugang widerspricht dem politischen Geschäftsmodell der Kickl-FPÖ, das von Polarisierung, Spaltung und der Bewirtschaftung von Problemen lebt. Herbert Kickl wollte keine Verantwortung für Österreich übernehmen – deshalb sollten auch seine Verteidiger Schnedlitz, Landbauer und Co. bei der Bewertung der aktuellen Situation Ruhe bewahren. Die Menschen in Österreich verdienen sich mehr als schrille Parolen - sie verdienen sich eine Politik, die entschlossen handelt“, so ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.

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