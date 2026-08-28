  • 28.08.2026, 20:27:32
  • /
  • OTS0097

FPÖ-Landbauer: „Spätzünder Stocker soll machen, nicht nur ankündigen“

Schlechte Kopiermaschine soll endlich Platz räumen

Sankt Pölten (OTS) - 

„So lange, wie die FPÖ ein Verbotsgesetz für den politischen Islam bereits fordert, so lange schaut die ÖVP bei der Islamisierung Österreichs zu“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach der aktuellen Forderung von ÖVP-Kanzler Stocker in einem Interview, den politischen Islam per Verfassungsgesetz zu verbieten.

„Die ÖVP entwickelt sich zunehmend zu einer schlechten Kopiermaschine der Freiheitlichen Partei. Offenbar will der ÖVP-Bundesparteiobmann nach seiner völlig verpatzten Sommertour-Charme-Offensive inklusive Kinderbetreuungs-Sager und sinkenden Umfragewerten um jeden Preis Pluspunkte sammeln“, so Landbauer weiter und verweist dabei etwa auf seine glasklare Verbotsforderung von November 2020 (Anm.: kurz nach dem Terroranschlag in Wien) und auf unzählige FPÖ-Anträge im Nationalrat.

„Es hätte schon seit Jahren umgesetzt gehört – die Vergangenheit bezeugt das. Nur ankündigen und Reden schwingen ist zu wenig. Stocker soll den Schritt zur Seite machen und endlich Macher und das Original ans Werk lassen: die FPÖ unter Volkskanzler Herbert Kickl“, schließt Udo Landbauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright