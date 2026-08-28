FPÖ-Landbauer: „Spätzünder Stocker soll machen, nicht nur ankündigen“

Sankt Pölten (OTS) -

„So lange, wie die FPÖ ein Verbotsgesetz für den politischen Islam bereits fordert, so lange schaut die ÖVP bei der Islamisierung Österreichs zu“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach der aktuellen Forderung von ÖVP-Kanzler Stocker in einem Interview, den politischen Islam per Verfassungsgesetz zu verbieten.

„Die ÖVP entwickelt sich zunehmend zu einer schlechten Kopiermaschine der Freiheitlichen Partei. Offenbar will der ÖVP-Bundesparteiobmann nach seiner völlig verpatzten Sommertour-Charme-Offensive inklusive Kinderbetreuungs-Sager und sinkenden Umfragewerten um jeden Preis Pluspunkte sammeln“, so Landbauer weiter und verweist dabei etwa auf seine glasklare Verbotsforderung von November 2020 (Anm.: kurz nach dem Terroranschlag in Wien) und auf unzählige FPÖ-Anträge im Nationalrat.

„Es hätte schon seit Jahren umgesetzt gehört – die Vergangenheit bezeugt das. Nur ankündigen und Reden schwingen ist zu wenig. Stocker soll den Schritt zur Seite machen und endlich Macher und das Original ans Werk lassen: die FPÖ unter Volkskanzler Herbert Kickl“, schließt Udo Landbauer.