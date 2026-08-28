Sturzflut in Nepal: Jugend Eine Welt unterstützt Don Bosco-Projektpartner bei Vorort-Nothilfe

Wien (OTS) -

Rund 100.000 Menschen sind laut offiziellen Meldungen von der verheerenden Sturzflut in Nepal betroffen. Zehntausende benötigen dringend humanitäre Hilfe. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf knapp 600, mehr als 2.000 Menschen gelten als vermisst. Die österreichische Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt unterstützt ihre langjährigen Projektpartner, die Salesianer Don Boscos, bei der Nothilfe für betroffene Familien. „Die Menschen in Nepal sind jetzt auf fremde Hilfe angewiesen. Sie benötigen dringend Lebensmittel, Trinkwasser, Medikamente, Kleidung, Decken und Notunterkünfte – und in weiterer Folge auch Unterstützung beim Wiederaufbau. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, damit unsere Partner vor Ort den Menschen in dieser schweren Situation rasch und direkt helfen können“ , appelliert Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.

Rasche Hilfe ohne Umwege

Die Salesianer Don Boscos sind seit über drei Jahrzehnten in Nepal tätig und kennen die Katastrophen-Region und die Bedürfnisse der Menschen. Die Einrichtungen der Salesianer selbst sind nicht von der Sturzflut betroffen. Dank der finanziellen Unterstützung von Jugend Eine Welt können die Projektpartner Familien versorgen, deren Kinder Don Bosco-Schulen besuchen. Neben der materiellen Nothilfe leisten die Partner auch psychosoziale Unterstützung für Menschen, die durch die Katastrophe traumatisiert wurden.

Nothilfe ist erst der Anfang

Für viele Familien wird die Hilfe auch nach der akuten Notsituation dringend notwendig sein. Zerstörte Häuser müssen wiederaufgebaut und Lebensgrundlagen gesichert werden. Auch für die betroffenen Kinder soll möglichst rasch wieder ein sicherer Alltag und der Zugang zu Bildung ermöglicht werden. „Jede Spende kommt an und hilft das Leid der Menschen zumindest ein wenig zu lindern. Allein die Bilder aus Region verursachen schon Gänsehaut. Niemand hier in Österreich kann sich vorstellen, was die Betroffenen vor Ort derzeit durchmachen müssen. Bitte helfen Sie mit, damit wir gemeinsam mit unseren Partnern den notleidenden Menschen zur Seite stehen können“ , so Heiserer abschließend.

Jede Spende für die Opfer zählt!

Spendenkonto:

Jugend Eine Welt

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000 | BIC: RZTIAT22

Kennwort: Nothilfe Nepal

Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden

Spenden sind steuerlich absetzbar!