Bestätigter Fall von Krim-Kongo-Fieber in Wien

Wien (OTS) -

In der Klinik Favoriten des Wiener Gesundheitsverbundes wird derzeit ein*e Patient*in mit einer bestätigten Infektion des Krim-Kongo-Fiebers behandelt. Die Person befindet sich derzeit in stabilem Zustand und wird von Expert*innen der Infektiologie und Tropenmedizin umfassend betreut. Nach einem Aufenthalt im Nahen Osten sind Symptome aufgetreten und die Person suchte zeitnah medizinische Unterstützung. Aufgrund der Symptomatik wurde frühzeitig die Infektiologie der Klinik Favoriten hinzugezogen und der Patientin entsprechend den geltenden medizinischen und hygienischen Standards isoliert.

Die diagnostischen Untersuchungen haben den Verdacht auf Krim-Kongo-Fieber inzwischen bestätigt. Nach derzeitiger medizinischer Einschätzung erfolgte die Ansteckung während des Aufenthalts im Nahen Osten

Was ist das Krim-Kongo-Fieber

Das Krim-Kongo-Fieber ist eine seltene virale Infektionskrankheit, die vor allem durch den Stich infizierter Zecken übertragen wird. Eine Infektion kann auch durch direkten Kontakt mit Blut oder Gewebe infizierter Tiere erfolgen. Die Erkrankung kommt vor allem in Teilen Afrikas, Süd-Ost-Europas, Naher Osten und Asiens vor.

Typische erste Symptome sind plötzlich auftretendes Fieber, starke Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel sowie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Bauchschmerzen. Bei schweren Verläufen können Blutungen und weitere Organbeeinträchtigungen, bis hin zum Multiorganversagen, auftreten. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist grundsätzlich möglich, erfolgt jedoch überwiegend bei engem und ungeschütztem Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Eine Übertragung durch alltägliche soziale Kontakte ist äußerst unwahrscheinlich.

„Das Krim-Kongo-Fieber ist eine sehr seltene und ernstzunehmende Infektion. Gut ist, dass die Erkrankung rasch diagnostiziert wurde und die infizierte Person nun auf einer Sonderisolierstation ist. Die Patientin ist in besten Händen und wird von einem Expert*innen-Team umfassend betreut“, sagt Christoph Wenisch, Leiter der Infektiologie und Tropenmedizin der Klinik Favoriten.

Klinik Favoriten: Expert*innen in der Infektiologie

Die Infektiologie der Klinik Favoriten verfügt über umfassende Expertise in der Diagnostik und Behandlung von Infektions- und Tropenerkrankungen und ist auf die Versorgung von Patient*innen mit hochinfektiösen Erkrankungen vorbereitet. Es gibt klar definierte Abläufe, die regelmäßig trainiert und laufend weiterentwickelt werden. Gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen absolvieren die Teams regelmäßig Übungen, um im Ernstfall rasch, professionell und sicher handeln zu können. Dadurch ist gewährleistet, dass sowohl die bestmögliche Versorgung der betroffenen Person als auch der Schutz von Patient*innen und Mitarbeiter*innen jederzeit sichergestellt sind

Zum Schutz der Privatsphäre der Patientin werden keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand oder zu persönlichen medizinischen Details gemacht.