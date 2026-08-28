Produktrückruf Farmer's Country Rosinen 500 g erhältlich bei MPREIS

Wien (OTS) -

In dem Produkt Farmer's Country Rosinen 500 g des Herstellers Glatz International GmbH wurde in einer Analyse ein erhöhter Ochratoxin A Gehalt festgestellt. Der zulässige Höchstgehalt für Ochratoxin A (Schimmelpilzgift) wurde dabei überschritten. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird das Produkt zurückgerufen.

Betroffen ist das Produkt mit der Chargennummer:

Farmer's Country Rosinen 500 g Charge L212-26 MHD 06/2027 erhältlich bei MPREIS Österreich und MPREIS Italien.

Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und stellt ein potentielles Gesundheitsrisiko dar. Konsumenten können das Produkt ab sofort bei MPREIS zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.