Hanger: „FPÖ-Landesrat bestätigt harten, aber gerechten Asylkurs von Innenminister Karner“

Wien (OTS) -

„Der im Land Niederösterreich zuständige FPÖ-Landesrat bestätigt den harten, aber gerechten Asylkurs von Innenminister Gerhard Karner. Es ist zu begrüßen, dass die FPÖ den Erfolg unserer konsequenten Null-Toleranz-Politik anerkennt: Denn dass der in Niederösterreich zuständige Landesrat Martin Antauer Asylheime schließen kann, ist einzig und alleine darauf zurückzuführen, dass Innenminister Karner und die Österreichische Volkspartei die illegale Migration gegen null gedrängt haben“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der abschließend festhält: „FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seine Zeit im Innenministerium dafür genutzt, sich mit der Verlegung eines blauen Teppichs als Interior-Designer zu versuchen – Innenminister Gerhard Karner hingegen hat im Kampf gegen die Schlepper-Mafia eine Reihe gezielter Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen und damit die illegale Migration nach Österreich wirksam und nachhaltig gestoppt. Das ist der entscheidende Unterschied: Die FPÖ spuckt große Töne, die Österreichische Volkspartei tut das Richtige und sorgt dafür, dass wir Herr im eigenen Haus sind.“