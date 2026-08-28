  • 28.08.2026, 17:04:02
  • /
  • OTS0090

Hanger: „FPÖ-Landesrat bestätigt harten, aber gerechten Asylkurs von Innenminister Karner“

Schließung von Asylheimen in Niederösterreich hat einzig und alleine Stopp der illegalen Migration durch Österreichische Volkspartei möglich gemacht

Wien (OTS) - 

„Der im Land Niederösterreich zuständige FPÖ-Landesrat bestätigt den harten, aber gerechten Asylkurs von Innenminister Gerhard Karner. Es ist zu begrüßen, dass die FPÖ den Erfolg unserer konsequenten Null-Toleranz-Politik anerkennt: Denn dass der in Niederösterreich zuständige Landesrat Martin Antauer Asylheime schließen kann, ist einzig und alleine darauf zurückzuführen, dass Innenminister Karner und die Österreichische Volkspartei die illegale Migration gegen null gedrängt haben“, betont ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der abschließend festhält: „FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seine Zeit im Innenministerium dafür genutzt, sich mit der Verlegung eines blauen Teppichs als Interior-Designer zu versuchen – Innenminister Gerhard Karner hingegen hat im Kampf gegen die Schlepper-Mafia eine Reihe gezielter Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene ergriffen und damit die illegale Migration nach Österreich wirksam und nachhaltig gestoppt. Das ist der entscheidende Unterschied: Die FPÖ spuckt große Töne, die Österreichische Volkspartei tut das Richtige und sorgt dafür, dass wir Herr im eigenen Haus sind.“

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.dievolkspartei.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright