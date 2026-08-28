Nach rund drei erfolgreichen Jahrzehnten – Günther Schwaiger regelt seine Nachfolge und legt Network Dimensions GmbH in neue Hände

Wien (OTS) -

Firmengründer Günther Schwaiger regelt Nachfolge und legt Geschäftsführung von Network Dimensions und Unternehmensanteile nach fast 30 Jahren in neue Hände – verbleibt noch bis Sommer 2028 in Geschäftsleitung

Strategische Partnerschaft mit SYSTABUILD Software Group GmbH – Übernahme der Mehrheitsanteile an Network Dimensions GmbH, Eintritt von Florian Thurner in die Geschäftsführung sowie Re-Investition seiner bisherigen Beteiligung an ND Projects GmbH

Kontinuität, gemeinsame technologische Innovation & zukunftssicheres Wachstum – SYSTABUILD Software Group ermöglicht als führende europäische Plattform für Branchensoftware in Handwerk & Bauindustrie Zugang zu Know-how & Best-Practice auf Gruppenebene

28. August 2026 | Nach fast 30 erfolgreichen Jahren hat Günther Schwaiger, Gründer und Geschäftsführer der Network Dimensions GmbH, österreichischer Anbieter von IT- & ERP-Software-Lösungen mit Standorten in Wien und Villach – und mehr als 200 Businesskunden in der Region D-A-CH, die Zukunft seines Unternehmens umfassend und langfristig neu aufgestellt.

Mit dem am Dienstag erfolgten Closing – dem vollzogenen Einstieg der SYSTABUILD Software Group GmbH – sowie der geregelten Nachfolge in der Geschäftsführung und einer neuen, strategisch ausgerichteten Beteiligungsstruktur, wurde die Grundlage für Kontinuität, neue Innovationsmöglichkeiten und nachhaltiges Wachstum bei Network Dimensions geschaffen.

Eine strategische Entscheidung für die Zukunft von Network Dimensions

Die Entscheidung, die Nachfolge und die Beteiligungsstruktur jetzt neu zu ordnen, ist das Ergebnis einer langfristigen und sorgfältigen Planung. Gemeinsames Ziel war es, Network Dimensions nachhaltig für die kommenden Jahrzehnte aufzustellen und gleichzeitig die Werte zu bewahren, die unser Unternehmen auszeichnen.

Günther Schwaiger dazu: „Nach fast 30 Jahren als Gründer und Geschäftsführer habe ich in den vergangenen Monaten meine Nachfolge für Network Dimensions geregelt und werde meine Unternehmensanteile und bis Sommer 2028 auch meine Rolle als Geschäftsführer im Rahmen eines strukturierten Übergangsprozesses übergeben.

Diese Entscheidung war für mich eine der bedeutendsten meiner unternehmerischen Laufbahn – und gleichzeitig eine, die ich mit großer Überzeugung getroffen habe. Mir war es dabei besonders wichtig, einen starken strategischen Investor als Partner zu finden, der unsere Branche versteht, unsere Werte teilt und die Weiterentwicklung von Network Dimensions langfristig erfolgreich unterstützen kann und wird.

Mit der SYSTABUILD Software Group gewinnt Network Dimensions genau einen solchen Partner, der europaweit zu den führenden Lösungsanbietern unserer Branche zählt.“

Die SYSTABUILD Software Group GmbH (SBSG) ist die führende europäische Plattform für Branchensoftware in Handwerk und Bauindustrie. Mit Hauptsitz in Wildpoldsried in Deutschland und weiteren Standorten in Europa – Dortmund, Monheim, Hannover, Köln, Bielefeld, St. Gallen, Aalborg und Silkeborg – betreut SYSTABUILD mit über 450 Mitarbeitenden mehr als 22.000 Kunden.

„Die künftige Zusammenarbeit eröffnet uns den Zugang zu einem multinationalen Netzwerk, zusätzlichem Branchen-Know-how sowie technologischen Synergien und schafft damit beste Voraussetzungen für die langfristige Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, unterstreicht Günther Schwaiger die getroffene Entscheidung.

Kontinuität in der Führung & konsequente Fortführung des erfolgreichen Weges

Gleichzeitig mit dem Einstieg von SYSTABUILD wechselt mit Florian Thurner, geschäftsführender Gesellschafter der Tochterfirma ND Projects GmbH in Villach, eine Person als Miteigentümer und Geschäftsführer zu Network Dimensions in Wien, die das Unternehmen, seine Kunden und auch seine Werte seit vielen Jahren kennt und mitgestaltet.

Florian Thurner hebt dabei hervor: „Durch meine bereits langjährige Tätigkeit in der Geschäftsleitung unserer Unternehmensgruppe und meine enge Verbundenheit mit Network Dimensions stehe ich für Kontinuität und die konsequente Fortführung unseres erfolgreichen Weges.

Bei der gemeinsam getroffenen Nachfolgeregelung haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass Network Dimensions seine Eigenständigkeit als Unternehmen, die Kundennähe und Innovationskraft bewahrt – und dass natürlich auch unsere bewährte Bau-ERP-Lösung MEGABAU als eigenes Produkt erhalten bleibt. Genau diese Voraussetzungen erfüllt die neue Konstellation. Unsere Kunden können sich somit auch künftig auf die gewohnt hohe Qualität und Verlässlichkeit unserer Lösungen verlassen.

Gleichzeitig freue ich mich schon sehr auf meine neuen Aufgabenbereiche im Rahmen der Geschäftsführung und die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen von SYSTABUILD.“

Neue Perspektiven, technologische Innovation – Vorbereitung kommender Entwicklungsschritte bis 2028

„Darüber hinaus eröffnen sich durch die künftige Zusammenarbeit innerhalb der SYSTABUILD Software Group neue Perspektiven und viele interessante Möglichkeiten – für technologische Innovationen, Wissensaustauch und nachhaltiges Wachstum“, ergänzt Florian Thurner voller Zuversicht.

Günther Schwaiger zu den nun anstehenden nächsten Schritten: „Ich selbst werde den Übergang bis zum Sommer 2028 aktiv in der Geschäftsleitung begleiten. Damit ist sichergestellt, dass meine Erfahrung, langjährige Beziehungen zu vielen Kunden und Partnern sowie fachliches Know-how nahtlos weitergegeben werden können und wir gemeinsam die kommenden Entwicklungsschritte planen und in die Wege leiten.“

„Für das große Vertrauen, das Network Dimensions bereits über so viele Jahre entgegengebracht wird, möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen langjährigen Kunden und Partnern bedanken. Umso mehr sind wir davon überzeugt, mit dem neuen Setup die richtigen Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens gestellt zu haben. Wir freuen uns darauf, den erfolgreichen Weg nun in neuer Aufstellung weiterzugehen und das nächste Kapitel in der Unternehmensgeschichte zu eröffnen“, so Günther Schwaiger und Florian Thurner abschließend.

Mehr Informationen zu SYSTABUILD Software Group GmbH: www.systabuild.com