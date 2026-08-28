Hattmannsdorfer: Positives Signal für Österreichs Industrie – werden Reformkurs konsequent fortsetzen

Wien (OTS) -

„In einer schwierigen geopolitischen Lage ist die positive Entwicklung der heimischen Industrie ein wichtiges Signal. Mehr Aufträge, eine steigende Produktion und der erste Personalaufbau seit über drei Jahren zeigen, dass der eingeschlagene Weg wirkt. Jetzt gilt es, dranzubleiben und durch die Umsetzung der Industriestrategie nachhaltiges Wachstum zu schaffen“, erklärt Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer zum aktuellen Bank-Austria-Einkaufsmanagerindex.

Der Einkaufsmanagerindex stieg im August um 2,9 auf 54,4 Punkte und erreichte damit den höchsten Wert seit Frühjahr 2022. Der Produktionsindex kletterte mit 56 Punkten auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Auch Neu- und Exportaufträge legten zu. Erstmals seit 40 Monaten erhöhten die Industriebetriebe wieder ihren Personalstand.

„Die aktuellen Zahlen geben Zuversicht, sind aber noch keine Entwarnung. Bei den Wachstumsprognosen liegt Österreich im europäischen Vergleich weiterhin hinten – Mittelmaß ist nicht unser Anspruch. Wir brauchen strukturelle Reformen, bessere Rahmenbedingungen und vor allem wieder das richtige Mindset, um im internationalen Wettbewerb vorne mitzuspielen“, so Hattmannsdorfer.