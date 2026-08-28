IGGÖ zur Beendigung der Regierungszusammenarbeit mit Verein DERAD

Wien (OTS) -

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) nimmt die Entscheidung des Bundesministeriums für Justiz, die Zusammenarbeit mit dem Verein DERAD zu beenden, sowie den von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst beantragten Ausschluss aus dem Bundesweiten Netzwerk Extremismusprävention und Deradikalisierung zur Kenntnis.

Extremismusprävention, Deradikalisierung sowie die Begleitung von Menschen im Strafvollzug und nach der Haft sind sensible und gesamtgesellschaftlich bedeutsame Aufgaben. Gerade deshalb muss sichergestellt sein, dass diese Arbeit ohne Unterbrechung und auf fachlich hohem Niveau fortgesetzt werden kann.

Durch die Beendigung dieser Zusammenarbeit darf keine Lücke in der Betreuung und Begleitung von Betroffenen entstehen. Weder Menschen, die auf entsprechende Unterstützung angewiesen sind, noch Justiz, Sicherheitsbehörden und andere zuständige Stellen dürfen ohne verlässliche und effiziente Anschlusslösungen dastehen.

„Extremismusprävention und Deradikalisierung brauchen Kontinuität, Qualität und verlässliche Partner. Eine Lücke in diesem Bereich können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Die IGGÖ geht seit Langem entschlossen gegen jede Form von Extremismus vor und verfügt mit ihrer Extremismuspräventionsstelle sowie ihren Seelsorgerinnen und Seelsorgern über fachliche Expertise und gewachsene Strukturen. Wir sind bereit, im Rahmen unserer Kompetenzen und in enger Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und Behörden unseren Beitrag dazu zu leisten, damit diese wichtige Arbeit ohne Unterbrechung fortgesetzt wird und Betroffene weiterhin die notwendige Unterstützung erhalten“, so Präsident Ümit Vural.

Die IGGÖ steht für eine klare Haltung gegen Extremismus in jeder Form und für eine sachliche, professionelle und rechtsstaatlich fundierte Präventions- und Deradikalisierungsarbeit. Entscheidend ist nun, dass der notwendige Übergang verlässlich organisiert wird und die bestehenden Strukturen und Betreuungsverhältnisse nicht ersatzlos wegfallen.