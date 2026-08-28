  • 28.08.2026, 14:39:32
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Bundesheer: Gold-Coup für Korporal Laura Stigger

Heeressportlerin rast im Short Track zu WM-Gold.

Bundesheer: Gold-Coup für Korporal Laura Stigger
Wien (OTS) - 

Die Heeressportlerin Korporal Laura Stigger eroberte mit einem packenden Zielsprint den ersten Platz im Short-Track-Bewerb bei den Mountainbike-Weltmeisterschaften in Italien. Sie gewann WM-Gold in einem Fotofinish vor der Britin Evie Richards und der Schweizerin Sina Frei.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Korporal Laura Stigger hat gezeigt, was mit Leidenschaft und harter Arbeit möglich ist. Gerade im Radsport ist diese Leistung beeindruckend und nicht hoch genug einzuschätzen. Mit der Goldmedaille unterstreicht Korporal Stigger einmal mehr ihre Klasse im Mountainbiken. Ich gratuliere ihr von ganzem Herzen.“

Für Korporal Laura Stigger ist dies die erste WM-Medaille in der Eliteklasse. Die Heeressportlerin vom Heeres-Leistungssportzentrum Innsbruck setzt mit dem WM-Titel schon einmal ein Ausrufezeichen in ihrer jungen Karriere.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen- und Paralympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

Rückfragen & Kontakt

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Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: [email protected]
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

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