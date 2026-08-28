PALLAS CAPITAL Corporate Solutions ermöglicht Verkauf der Network Dimensions Gruppe an die SYSTABUILD Software Group

Wien, Villach, Wildpoldsried (OTS) -

PALLAS CAPITAL Corporate Solutions GmbH hat die Gesellschafter der Network Dimensions Gruppe – Network Dimensions Entwicklungs- und Vertriebs GmbH und ND Projects GmbH – exklusiv im Prozess rund um den mehrheitlichen Anteilsverkauf an die SYSTABUILD Software Group GmbH begleitet.

Network Dimensions

Network Dimensions ist ein spezialisierter Anbieter von ERP-Komplettlösungen für das Bau- und Baunebengewerbe im DACH-Raum und seit über 25 Jahren am Markt etabliert. Aufgebaut wurde die Gruppe von Gründer und Geschäftsführer Günther Schwaiger gemeinsam mit Florian Thurner, Geschäftsführer der ND Projects. Im Zentrum steht die unternehmenseigene, vollintegrierte Bau-ERP-Lösung MEGABAU auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, die mit über 50 Modulen mehr als 60 Teilbranchen abbildet, darunter Hoch- und Tiefbau, Holzbau, HKLS und Elektrotechnik. Anders als generische Anbieter liefert Network Dimensions branchenspezifische Software und weitreichende Beratung aus einer Hand und verfügt über eine breite und langjährige Kundenbasis in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe umfasst die Network Dimensions Entwicklungs- und Vertriebs GmbH mit Hauptsitz in Wien, die für das Produkt und die Weiterentwicklung von MEGABAU hauptverantwortlich ist, sowie die ND Projects GmbH mit Sitz in Villach, die Beratung, Implementierung und Support verantwortet. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen rund 20 Mitarbeitende.

Der Deal

Günther Schwaiger regelt mit der Transaktion seine langfristige Nachfolge und stellt den Wachstumskurs von Network Dimensions zugleich auf eine breitere Basis. PALLAS CAPITAL Corporate Solutions wurde von den Gesellschaftern mandatiert, den passenden Partner für diese nächste Entwicklungsphase zu identifizieren und den Verkaufsprozess in allen Phasen zu begleiten. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erwies sich die SYSTABUILD Software Group, Teil von Bregal Unternehmerkapital AG, als idealer Partner. SYSTABUILD hat die Mehrheit der Anteile an der Network Dimensions Entwicklungs- und Vertriebs GmbH sowie der ND Projects GmbH übernommen, während Florian Thurner als Gesellschafter der Network Dimensions im Zuge eines Reinvestments an Bord bleibt und die nächsten Wachstumsschritte innerhalb der Partnerschaft federführend begleitet. Zugleich tritt Florian Thuner neben der bestehenden Verantwortung für die ND Projects auch in die Geschäftsführung der Wiener Muttergesellschaft Network Dimensions ein. Network Dimensions wird als eigenständige Einheit innerhalb der SYSTABUILD Software Group fortgeführt. Als Teil des Verbunds erhalten die Firmen Zugang zu Ressourcen für die internationale Expansion, die Erweiterung des Produktportfolios sowie zu Know-how beim weiteren Ausbau des abonnementbasierten SaaS-Modells.

Günther Schwaiger und Florian Thurner: „Wir freuen uns, die nächsten Wachstumsschritte gemeinsam mit SYSTABUILD zu gestalten. Die Begleitung durch PALLAS CAPITAL war während des gesamten Prozesses eine verlässliche und kompetente Unterstützung. Wir danken dem Team für ausgezeichnete Zusammenarbeit.“

SYSTABUILD Software Group

Die SYSTABUILD Software Group (früher BuildTec Software Group) ist eine führende paneuropäische Plattform für Softwarelösungen im Bau- und Handwerksbereich. Mit Hauptsitz in Wildpoldsried (Deutschland) und weiteren Standorten in Europa betreut SYSTABUILD mit über 450 Mitarbeitenden mehr als 22.000 Kunden. Mit der Übernahme von Network Dimensions erweitert SYSTABUILD seine Plattform um eine führende österreichische Bau-ERP-Lösung und stärkt seine Position im DACH-Markt.

Bregal Unternehmerkapital

Bregal verwaltet weltweit rund 18 Mrd. Euro Eigenkapital. Im deutschsprachigen Raum investiert BU aus einem über 2,7 Mrd. Euro großen Fonds. BU verfolgt einen langfristigen, wertebasierten Investitionsansatz und unterstützt seine Beteiligungen als unternehmerischer Partner, unter anderem bei organischem Wachstum, Internationalisierung und ergänzenden Zukäufen.

Transaktionsteam

Die Transaktion wurde seitens PALLAS CAPITAL von Hans Lassen und Maximilian Baar-Baarenfels (Managing Partner), Hanna Spolwind (Associate), Christian Wolff (Senior Analyst) und Simon Kunz (Senior Analyst) betreut. Die rechtliche Beratung der Verkäufer übernahm Schindler Attorneys mit Florian Cvak.