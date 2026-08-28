Trailtaufe: Neue „Marco Schwarz Trails“ in Bad Kleinkirchheim offiziell eröffnet

Bad Kleinkirchheim (OTS) -

Mit der heutigen „Trailtaufe“ feiert Bad Kleinkirchheim das Soft Opening der neuen „Marco Schwarz Trails“. Ski-Weltcup-Star und Namensgeber Marco Schwarz, Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig sowie zahlreiche Vertreter aus Politik, Tourismus und Sport eröffneten gemeinsam die neue Singletrail-Infrastruktur. Die beiden Trails führen von der Unterwirt Hüttn auf 1.340 Metern Seehöhe hinab zum Kirchheimerhof auf 1.060 Metern und erweitern das Bike-Angebot in Bad Kleinkirchheim um knapp vier Kilometer. Durch die direkte Anbindung an den bestehenden Flow Country Trail entsteht ein attraktives Gesamtangebot für Mountainbiker. Die Trails sind zudem mit der Gravity Card nutzbar.

Sportliche Vielfalt auf knapp vier Kilometern Trail-Länge

Der blaue UNIQA Trail ist 3.065 Meter lang und 0,8 Meter breit. Als anspruchsvollerer blauer Trail bietet er Fahrspaß für Biker mit erster Trail-Erfahrung und schafft zugleich einen attraktiven Einstieg in das bestehende Trailnetz.

Der rote Unterwirt Trail richtet sich mit 838 Metern Länge und 0,6 Metern Breite an geübte Mountainbiker. Insgesamt 118 Meter Holzeinbauten, eine fünf Meter lange Holzbrücke sowie ein sechs Meter langer Lärchenholz-Steg im Zielbereich sorgen für technische Abwechslung.

Hinter der Umsetzung steht ein starkes Zusammenspiel zahlreicher Partner. Initiiert wurde das Projekt von Jakob Forstnig und Michael Prägant, die auch für den Betrieb der Trails verantwortlich zeichnen. Der Tourismusverband Bad Kleinkirchheim investierte in die neue Infrastruktur, das Land Kärnten unterstützte das Projekt mit einer Förderung. Als Sponsoringpartner begleitet UNIQA die neuen Marco Schwarz Trails. Die behördliche Genehmigung und Begleitung erfolgte durch die Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau unter Bezirkshauptmann Markus Lerch.

Gemeinsam für die Weiterentwicklung des Bike-Angebots

Jakob Forstnig, Vorsitzender des Tourismusverbandes Bad Kleinkirchheim und Projektinitiator: „Die Marco Schwarz Trails sind das Ergebnis langfristiger Planung und beharrlicher Projektarbeit aller beteiligten Personen und Institutionen. Wichtig für unsere Region ist die Wertschöpfung und Kreislaufwirtschaft, welche durch die Trails entsteht. Landwirte, Grundstückseigentümer und Betriebe werden davon profitieren – und auch die Einheimischen werden die Trails schätzen. Dass wir Marco Schwarz als Namensgeber und die UNIQA als Werbepartner gewinnen konnten, bestätigt die Attraktivität der Trails. Dies macht uns im TVB-Vorstand besonders stolz! Wir verstärken damit die Positionierung unserer Region als attraktive Bike-Destination.“

Für Marco Schwarz ist die Namensgebung eine besondere Verbindung zwischen seiner sportlichen Heimat und einer seiner großen Leidenschaften abseits des Skisports: „Bad Kleinkirchheim ist und bleibt meine sportliche Heimat. Dass die Trails hier nun meinen Namen tragen, ist eine große Ehre für mich. Das Mountainbiken ist für mich der perfekte Ausgleich im Sommertraining – ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam dieses Angebot für unsere Gäste und die lokale Bike-Community schaffen konnten.“

Für Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig sind die neuen Trails eine wichtige Ergänzung des touristischen Angebots in der Region: „Mit den neuen Biketrails schafft Bad Kleinkirchheim ein zusätzliches Erlebnis für Gäste sowie Einheimische und stärkt damit gezielt seine Angebote außerhalb der Wintersaison. Sie setzen gleichzeitig wichtige Impulse für die Tourismusbetriebe vor Ort. Genau solche Investitionen brauchen wir, um das Tourismusland Kärnten ein Stück mehr als Natur-Aktiv-Destination zu positionieren und die touristische Wertschöpfung über das gesamte Jahr zu stärken. Bad Kleinkirchheim macht damit einen weiteren Schritt vom starken Wintertourismusort hin zur attraktiven Ganzjahresdestination.“

Regionalmanager Heinz Auernig von UNIQA Österreich Versicherungen AG: „Wir freuen uns über diese Kooperation auf regionaler Ebene. UNIQA ist in Kärnten stark verwurzelt – mit Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Partnern vor Ort. Marco Schwarz ist unser bekanntester Markenbotschafter und seit Kindheitstagen mit Bad Kleinkirchheim verbunden. Diese Trails sind daher für uns eine besonders passende Gelegenheit, eine Patronanz zu übernehmen.

Entstanden ist das Projekt im Zusammenspiel von Marco, dem Tourismusverband, der Gemeinde und mehreren Partnern. Genau das macht es für uns interessant: Die meisten Dinge im Leben sind leichter, wenn man sie gemeinsam macht. Wir wünschen allen Bikerinnen und Bikern viel Freude auf den neuen Trails.“

Auch für die Gemeinde Bad Kleinkirchheim ist die neue Infrastruktur ein wichtiger Schritt. Bürgermeister Matthias Krenn: „Die neuen ‚Marco Schwarz Trails‘ sind ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Positionierung als erstklassige Sport-Destination. Dass wir dieses Projekt gemeinsam mit einem solch herausragenden Athleten aus unseren eigenen Reihen realisieren konnten, erfüllt uns mit großem Stolz. Es zeigt einmal mehr, wie eng und erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, dem Tourismusverband und unseren Partnern funktioniert – zum Wohle unserer Gäste und der gesamten Region.“

NOCKBIKE-Angebot wird konsequent weiterentwickelt

Christian Stattmann, Geschäftsführer der MBN Tourismusmanagement GmbH: „Mit den Marco Schwarz Trails setzen wir einen weiteren wichtigen Baustein für unsere Positionierung als führende Bike-Destination. Sie ergänzen den bestehenden Flow Country Trail ideal und schaffen gemeinsam mit Ausflugszielen wie der Unterwirt Hüttn noch mehr Erlebnisqualität. Gleichzeitig arbeiten wir konsequent am Ausbau unseres NOCKBIKE-Angebots – von der Unterstützung zum Ausbau des Gegendtalradwegs bis hin zur Weiterentwicklung der Bike Areas zwischen der Turracher Höhe und dem Millstätter See.“

Hannes Nindler, Hotelier und Obmann MTB-Holidays: „Eine erfolgreiche Bike-Destination lebt vom Gesamterlebnis. Unter der Marke NOCKBIKE verbinden wir erstklassige Trail-Infrastruktur mit zertifizierten Bikebetrieben und regionaler Gastfreundschaft. Die neuen Marco Schwarz Trails sind eine wertvolle Bereicherung für das NOCKBIKE-Netzwerk in Bad Kleinkirchheim und stärken unsere Positionierung nachhaltig.“

Gemeinsam mit Daniel Wurster-Ellinger begleitet Nindler den konsequenten Ausbau der NOCKBIKE-Infrastruktur aus Sicht des Erlebnisraums Bad Kleinkirchheim.

Auch die Kärnten Werbung sieht in der neuen Infrastruktur einen wichtigen Impuls für die überregionale Positionierung. Paco Wrolich, Radkoordinator der Kärnten Werbung: „Das Mountainbike-Angebot in Kärnten lebt von stetiger Qualität und starkem Charakter. Die Kombination aus durchdachter Trail-Infrastruktur und einem Aushängeschild wie Marco Schwarz schafft authentische Geschichten mit hoher medialer Strahlkraft. Die neuen ‚Marco Schwarz Trails‘ schließen eine wertvolle Lücke im regionalen Angebot, steigern die Erlebnisqualität vor Ort und geben uns für die touristische Vermarktung Kärntens einen kraftvollen Rückenwind.“ Andreas Holzer von lake.bike aus Region Villach - Faaker See Ossiacher See freut sich, dass das Trail-Angebot der beiden größten Regionen Kärnten nun noch näher zusammenwachsen.

Ausblick: Grand Opening im Frühjahr 2027

Das Soft Opening bildet den Auftakt für die neuen Marco Schwarz Trails. Im Frühjahr 2027 folgt das große „Grand Opening Festival“ mit Unterhaltungsprogramm, Profi-Bike-Shows und Angeboten für Familien. Damit soll der Start in die erste vollständige Bike-Saison der neuen Trails gemeinsam mit Gästen, Einheimischen und der Bike-Community gefeiert werden.