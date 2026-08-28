- 28.08.2026, 12:45:02
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Bildungsministerium nimmt Angebote von DERAD aus dem Programm
Nachdem das Innenministerium die Unbedenklichkeit des Vereins DERAD in Frage stellte, hat auch das Bildungsministerium sofort entsprechende Schritte gesetzt.
DERAD hat bisher an Schulen Workshops zu Gewalt- und Extremismusprävention angeboten, für das kommende Schuljahr 2026/27 waren allerdings noch keine Buchungen möglich. Das Bildungsministerium hat sofort alle Schritte in die Wege geleitet, um das Angebot des Vereins von der entsprechenden Plattform zu nehmen.
Weiters wird geprüft, ob es noch an nachgelagerten Stellen, wie Pädagogischen Hochschulen, eine Zusammenarbeit mit dem Verein gibt. Sollte das der Fall sein, werden auch hier gleich die entsprechenden Konsequenzen gezogen.
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