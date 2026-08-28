Bundesheer: Zwölfter AW 169 „Lion“ in Österreich gelandet

Wien (OTS) -

Im Fliegerhorst Fiala Fernbrugg in Aigen im Ennstal ist am Donnerstagnachmittag der zwölfte Hubschrauber des Typs Agusta Westland (AW) 169 „Lion“ gelandet. Der modernste Hubschrauber des Bundesheeres kam direkt aus dem Werk in Italien. Überstellt wurde die Maschine von Brigadier Wolfgang Luttenberger, dem Kommandanten der Luftunterstützung.

Damit befindet sich nun ein Drittel der insgesamt bestellten Maschinen in Österreich. Nach derzeitiger Planung soll im Dezember der nächste AW 169 „Lion“ geliefert werden. Die weiteren 24 Hubschrauber werden in der militärischen Ausführung AW 169 MA („Multirole Advanced“) ausgeliefert. Diese können für Einsätze bewaffnet und mit spezieller Elektronik und Sensorik ausgerüstet werden. Seitens des Bundesheeres wird angestrebt, den Zulauf aller Hubschrauber bis Ende 2028 abzuschließen.

Für die Pilotenausbildung und in weiterer Folge auch für die Fortbildung stehen in Langenlebarn und Aigen im Ennstal jeweils Hubschraubersimulatoren zur Verfügung. Damit können unter anderem unterschiedliche Flugverfahren realitätsnah trainiert werden. Die AW 169 „Lion“ sind derzeit in Aigen im Ennstal und in Langenlebarn stationiert. Die Wartung des Hubschraubertyps erfolgt zentral in der Werft in Aigen im Ennstal.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich über den Zulauf des modernen Luftfahrgeräts erfreut: „Mit dem AW 169 ‚Lion‘ machen die Luftstreitkräfte wieder einen großen Schritt in die Zukunft. Die Vielseitigkeit des Hubschraubers bringt wichtige Fähigkeiten für das Bundesheer, um militärische Aufgaben noch besser zu erfüllen. Aber auch bei Evakuierungen nach Unwettern und bei der Waldbrandbekämpfung hat der AW 169 ‚Lion‘ in den vergangenen Monaten mit seiner Leistung überzeugt.“