SPÖ-Termine von 31. August bis 6. September 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 31. August 2026

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Treffen der deutschsprachigen Gleichstellungsministerinnen und -minister in Vaduz, Liechtenstein teil (31. August bis 1. September).

13.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann präsentiert in einem gemeinsamen Pressegespräch mit AMS-Vorständin Petra Draxl und WIFO-Ökonom Helmut Mahringer neue arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1. Stock, Dallinger-Saal).

DIENSTAG, 1. September 2026

11.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt gemeinsam mit Vertretern der Männerberatung und Gewaltschutzexperten an einer Pressekonferenz zum Thema „Gewaltprävention“ teil (Presseclub Concordia).

Die Bundesministerinnen Eva-Maria Holzleitner und Korinna Schumann beim European Forum Alpbach (1. bis 3. September). Die Ministerinnen nehmen an verschiedenen Panels teil.

MITTWOCH, 2. September

14.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt im Rahmen des European Forum Alpbach an einer Podiumsdiskussion zu „The Winning Perspective: Mobilitätsinfrastruktur als Europas Rückgrat” mit dem tschechischen Verkehrsminister Ivan Bednárik und dem Geschäftsführer der ASFINAG Hartwig Hufnagl teil (Congress Center Alpbach, Herz-Kremenak-Saal).

18.30 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zur Podiumsdiskussion mit Gudrun Harrer und H.E. Ayman Safadi über „Jordan’s role in the Middle East: Peace Maker, Mediator and Pillar of Stability“. Infos und Anmeldung unter Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/im-geistigen-buergerkrieg-denken-ideologien-und-geistesgeschichte-der-radikalen-rechten (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr leitet die Sitzungen des Presidential Committee und des Bureau der Parlamentarischen Versammlung (Paris, bis 3. September).

DONNERSTAG, 3. September 2026

9.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt an der Studienpräsentation der ÖBB „Investieren. Vernetzen. Wirken. Die ökonomische Bedeutung von Investitionen in Infrastruktur, Flotte und Digitalisierung“ teil (Hotel Alpbacherhof).

13.00 Uhr Gesundheitsministerin Korinna Schumann besucht die Primärversorgungseinheit in Telfs, die eine Gynäkologie-Kassenstelle integriert hat.

FREITAG, 4. September 2026

10.00 Uhr Medientermin „Spatenstich für die neue Güterverladestelle“ mit Bundesminister Peter Hanke (Deutschkreutz).

15.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am AIDS-Hilfe-Straßenfest der AIDS-Hilfe Wien teil (Reinhard-Brandstätter-Platz, 1060 Wien).

(Schluss) bj/ff