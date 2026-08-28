  • 28.08.2026, 12:09:02
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FPÖ-Bors: „16 Jahre und vorbestraft – Schluss mit importierter Gewalt!“

Wieder Ausländergewalt in Ebreichsdorf: Hauptverdächtiger ist Iraker

Sankt Pölten (OTS) - 

„Ein Jugendlicher wird verprügelt und muss ins Krankenhaus, der mutmaßliche Täter ist mit gerade einmal 16 Jahren bereits vorbestraft. Das ist ein weiteres alarmierendes Beispiel dafür, wohin eine völlig verfehlte Asyl- und Migrationspolitik führt“, erklärt FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors nach dem brutalen Übergriff in Ebreichsdorf (Bezirk Baden).

Beim Hauptverdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 16-jährigen Iraker, der bereits vorbestraft ist.

„Gerade nach den erschreckenden Vorfällen in Ebreichsdorf im Frühjahr muss endlich Schluss mit dem Wegschauen sein. Unsere Kinder müssen sich in ihrer Heimat sicher bewegen können. Wer als ausländischer Staatsbürger wiederholt mit Gewalt und Kriminalität auffällt, muss mit konsequenten Maßnahmen und voller Härte rechnen. Der Schutz unserer Bevölkerung und unserer Kinder muss immer an erster Stelle stehen“, schließt Andreas Bors.


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