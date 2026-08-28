  • 28.08.2026, 11:57:02
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  • OTS0059

ÖVP – Hungerländer: Fall DERAD muss Weckruf im Kampf gegen politischen Islam sein

Rasche Reaktion der SPÖ-Neos-Stadtregierung ist richtig – Politischer Islam wurde in Wien zu lange unterschätzt

Wien (OTS) - 

„Die Hinweise des Verfassungsschutzes in Zusammenhang mit DERAD sind schwerwiegend. Dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung sofort reagiert und die Zusammenarbeit aussetzt, ist daher richtig und zu begrüßen. Gleichzeitig muss dieser Fall ein Weckruf sein: Der politische Islam wurde in Wien viel zu lange unterschätzt. Hier muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung künftig wesentlich genauer hinschauen“, so Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, in einer ersten Reaktion.

Politischen Islam konsequent bekämpfen

Die Wiener Volkspartei warnt seit Jahren vor den Gefahren des politischen Islam. Gerade in sensiblen Bereichen wie der Extremismusprävention und Deradikalisierung muss klar sein, mit wem die Stadt zusammenarbeitet und wen sie mit öffentlichen Mitteln unterstützt.

„Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss ihre Zusammenarbeit mit Vereinen und Organisationen in diesem Bereich genau überprüfen. Wer Extremismus bekämpfen will, darf beim politischen Islam nicht wegschauen. Es braucht hier endlich eine klare und konsequente Linie“, so Hungerländer abschließend.

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