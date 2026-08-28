- 28.08.2026, 11:55:02
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Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 29. August
Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, ist am Samstag, dem 29. August 2026, bei Klaus Webhofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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