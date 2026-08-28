Grüne Wien/Malle: Kostenlose öffentliche WCs für alle – Stadt Wien muss jetzt handeln

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien prüft nun, öffentliche WC-Anlagen künftig kostenlos für alle Menschen zugänglich zu machen. Die stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen Wien, Julia Malle, begrüßt grundsätzlich, dass die Stadt hier endlich in Bewegung kommt. „Zur Frage, ob die bestehende Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auf öffentlichen Toiletten beendet werden soll oder nicht, braucht es keine Prüfung. Dass Frauen für die WC-Kabine zahlen müssen, während Männer Pissoirs kostenlos nutzen können, ist schlicht ungerecht. Diese Ungleichbehandlung gehört beendet. Und zwar nicht, indem künftig alle zahlen, sondern indem niemand zahlt“, so Malle, denn der Gang aufs WC sei ein menschliches Grundbedürfnis. Umso unverständlicher sei, dass entsprechende Initiativen der Grünen bislang keine Mehrheit gefunden haben. Wenn die Stadt jetzt endlich in diese Richtung gehen will, sei das eine gute Nachricht.

Derzeitige Regelung benachteiligt Frauen

Die Grünen Wien haben zuletzt auch mittels einer Anfrage auf die Ungleichbehandlung bei öffentlichen Toiletten hingewiesen. „Die Begründung der Stadt, wonach kostenlose Pissoirs dazu beitragen sollen, Verunreinigungen durch Wildpinkeln zu vermeiden, ist völlig absurd und erzeugt zudem ein Männerbild, das wir im Grunde überwinden wollen. Abgesehen davon: Warum sollen wir Frauen für das Fehlverhalten von Männern zahlen?“, so Malle.

Auch die Antwort, wonach es allen Benutzer:innen in Zukunft freistünde, die Pissoirs zu verwenden, sei zynisch und nicht zu Ende gedacht. „Es kann nicht sein, dass bei einem so grundlegenden menschlichen Bedürfnis unterschiedliche Maßstäbe gelten. Die Lösung ist für uns deshalb auch nicht, künftig einfach überall Gebühren einzuheben. Im Gegenteil: Niemand soll fürs Pinkeln zahlen müssen“, so Malle abschließend.