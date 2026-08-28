FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Norbert Nemeth, Katrin Ebner-Steiner und Gerald Grosz

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreter NAbg. Norbert Nemeth, der Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bayerischen Landtag und stellvertretenden Bundessprecherin der AfD Katrin Ebner-Steiner, MdL und Bestseller-Buchautor Gerald Grosz kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://fpoe.transfernow.net/dl/20260828PBOXywlf/yBrWjYA2

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