- 28.08.2026, 11:52:32
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Norbert Nemeth, Katrin Ebner-Steiner und Gerald Grosz
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Klubobmannstellvertreter NAbg. Norbert Nemeth, der Fraktionsvorsitzenden der AfD im Bayerischen Landtag und stellvertretenden Bundessprecherin der AfD Katrin Ebner-Steiner, MdL und Bestseller-Buchautor Gerald Grosz kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260828PBOXywlf/yBrWjYA2
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