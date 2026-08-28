Ortsdurchfahrt L 4143 Ramplach: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Ramplach im Zuge der Landesstraße L 4143 im Gemeindegebiet von Wartmannstetten wurde auf einer Länge von rund 540 Metern erneuert. Im Zuge der Arbeiten wurde auf der gesamten Fahrbahnfläche von rund 3.400 Quadratmetern eine Abtragsfräsung vorgenommen. Anschließend wurde die Fahrbahn durch das Aufbringen einer neuen Deckschichte wiederhergestellt. Die Straßenbauarbeiten führte die Firma Klöcher Bau aus. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 100.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Ramplach im Zuge der L 4143 entsprach aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst beschloss daher, die Fahrbahn vom Ortsbeginn bis zum Ende der Landesstraße, welche im Anschluss als Gemeindestraße weitergeführt wird, zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]