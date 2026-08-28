  • 28.08.2026, 11:52:32
  • /
  • OTS0054

Ortsdurchfahrt L 4143 Ramplach: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

540 Meter Fahrbahn erneuert – rund 100.000 Euro vom Land Niederösterreich investiert

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Ramplach im Zuge der Landesstraße L 4143 im Gemeindegebiet von Wartmannstetten wurde auf einer Länge von rund 540 Metern erneuert. Im Zuge der Arbeiten wurde auf der gesamten Fahrbahnfläche von rund 3.400 Quadratmetern eine Abtragsfräsung vorgenommen. Anschließend wurde die Fahrbahn durch das Aufbringen einer neuen Deckschichte wiederhergestellt. Die Straßenbauarbeiten führte die Firma Klöcher Bau aus. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau belaufen sich auf rund 100.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt Ramplach im Zuge der L 4143 entsprach aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Ausmagerungen zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst beschloss daher, die Fahrbahn vom Ortsbeginn bis zum Ende der Landesstraße, welche im Anschluss als Gemeindestraße weitergeführt wird, zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright