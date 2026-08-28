- 28.08.2026, 11:45:32
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Wohnungspolitik: Jetzt das Richtige tun.
Bundesregierung gefordert: Maßnahmenpaket für leistbares und klimafittes Wohnen schnüren
20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen.
Wohnungspolitik: Jetzt das Richtige tun.
Bundesregierung gefordert: Maßnahmenpaket für leistbares und klimafittes Wohnen schnüren. 20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen. Pressekonferenz mit Dr. Wolfgang Amann | IIBW, Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen Mag. Isabella Stickler, CSE | ARGE Eigenheim Mag. Johannes Wahlmüller, MSc | GLOBAL 2000 Anmeldungen bitte an [email protected]
Datum: 03.09.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Café Museum / Bibliothek
Operngasse 7
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Michaela Unteregger
Kommunikation Unteregger e.U.
+43 699 10 59 38 31
[email protected]
www.kommunikation-unteregger.com
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