Wien (OTS) -

20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen.

Wohnungspolitik: Jetzt das Richtige tun.

Bundesregierung gefordert: Maßnahmenpaket für leistbares und klimafittes Wohnen schnüren. 20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen. Pressekonferenz mit Dr. Wolfgang Amann | IIBW, Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen Mag. Isabella Stickler, CSE | ARGE Eigenheim Mag. Johannes Wahlmüller, MSc | GLOBAL 2000 Anmeldungen bitte an [email protected]

Datum: 03.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum / Bibliothek

Operngasse 7

1010 Wien

URL: https://www.argeeigenheim.at