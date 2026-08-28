  • 28.08.2026, 11:45:32
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  • OTS0053

Wohnungspolitik: Jetzt das Richtige tun.

Bundesregierung gefordert: Maßnahmenpaket für leistbares und klimafittes Wohnen schnüren

Wien (OTS) - 

20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen.

Wohnungspolitik: Jetzt das Richtige tun.

Bundesregierung gefordert: Maßnahmenpaket für leistbares und klimafittes Wohnen schnüren.
20 Runden Wohnrechtsverhandlungen zeigen: Einzelmaßnahmen reichen nicht. Jetzt braucht es ein umfassendes Paket für Sanierung, Dekarbonisierung und leistbares Wohnen.

Pressekonferenz mit 
Dr. Wolfgang Amann | IIBW, Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen
Mag. Isabella Stickler, CSE  |  ARGE Eigenheim
Mag. Johannes Wahlmüller, MSc | GLOBAL 2000

Anmeldungen bitte an [email protected]

Datum: 03.09.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Museum / Bibliothek
Operngasse 7
1010 Wien

URL: https://www.argeeigenheim.at

Rückfragen & Kontakt

Michaela Unteregger

Kommunikation Unteregger e.U.

+43 699 10 59 38 31

[email protected]

www.kommunikation-unteregger.com

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[Donnerstag, 03.09.2026, 09:30]

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