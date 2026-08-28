  • 28.08.2026, 11:41:32
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FPÖ-Antauer: „Evaluierung läuft! Wollen weitere Asylheime schließen“

Asylunterkunft Mitterndorf wird mit Ende August geschlossen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die beste Nachricht bezüglich der Asylunterkunft Mitterndorf in der Gemeinde Michelhausen (Bezirk Tulln) ist, dass die Unterkunft jetzt mit 31. August 2026 geschlossen wird“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Antauer klar.

„Wir werden uns in den nächsten Wochen weitere Asylheime in Niederösterreich genau ansehen und, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, weitere Asylunterkünfte in Niederösterreich schließen“, kündigt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer eine Evaluierung im Herbst 2026 an.

„Der Weg, den wir Freiheitliche in Niederösterreich gehen, ist der richtige. Ein Blick ins rote Wien verschafft Gewissheit“, schließt Martin Antauer.

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