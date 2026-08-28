Schultaschen-Aktion der Wiener FPÖ zum Schulstart sorgt für strahlende Kinderaugen

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Rathausklub hat heute im Rahmen seiner Schultaschen-Aktion 30 Kindern eine neue Schultasche samt Ausstattung geschenkt. Klubobmann Maximilian Krauss, Stadträtin Ulrike Nittmann und Landesparteisekretär LAbg. Michael Stumpf übergaben die Schultaschen persönlich in den Klubräumlichkeiten der FPÖ-Wien.

„Der Schulbeginn ist für viele Familien mittlerweile zu einer enormen finanziellen Belastung geworden. Schultasche, Hefte, Stifte und die vielen weiteren Schulsachen reißen schnell ein ordentliches Loch ins Haushaltsbudget. Mit unserer Aktion können wir zumindest 30 Familien ein Stück weit entlasten und den Eltern eine Sorge zum Schulstart ihrer Kinder abnehmen. Besonders schön war es heute aber, die Freude der Kinder über ihre neuen Schultaschen zu sehen“, erklärt Krauss.

Nittmann und Stumpf ergänzen: „Gerade in Zeiten der massiven Teuerung wollen wir nicht nur darüber reden, dass Familien Unterstützung brauchen, sondern auch konkret etwas tun. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr, viel Freude beim Lernen und vor allem viel Erfolg!“