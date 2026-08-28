- 28.08.2026, 11:40:03
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FPÖ - Krauss: Wien hat politischen Islam jahrelang mit Steuergeld unterstützt
Nach Bund muss auch Wien bei DERAD endlich Reißleine ziehen
„Der Bund zieht nach den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes die Reißleine und beendet die Zusammenarbeit mit DERAD. Jetzt muss auch die Stadt Wien handeln“, fordert der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.
Die Stadt Wien hat DERAD seit 2024 mit insgesamt 47.500 Euro gefördert, allein 2026 wurden weitere 22.500 Euro beschlossen. „Während der Bund angesichts von Bezügen relevanter Akteure zur Ideologie der Muslimbruderschaft Konsequenzen zieht, pumpt Wien weiterhin Steuergeld in diese Strukturen. Das ist völlig inakzeptabel“, so Krauss.
„Wien hat beim politischen Islam nicht nur viel zu lange weggeschaut, sondern über ihre Agenten auch das Füllhorn regelrecht ausgeschüttet. Offenbar wurde trotz hoher Förderauflagen nie kontrolliert, was mit dem Steuergeld passiert“, so Krauss in Richtung Ludwig. Die Kooperation mit DERAD muss umgehend beendet und sämtliche Förderungen eingestellt werden.
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