Hanel-Torsch/Jagsch: WieNeu+ Grätzlmarie Hernals: Jetzt für Beirat 2027 bewerben und das Grätzl aktiv mitgestalten!

Wien (OTS) -

Der WieNeu+ Beirat entscheidet jeweils 1 Jahr darüber, welche eingereichten Grätzlmarie-Projekte im WieNeu+ Programmgebiet Hernals finanziell unterstützt werden. Er besteht aus Bewohner*innen und Vertreter*innen des Bezirks. Bis 31.10.2026 werden 7 neue Beiratsmitglieder gesucht. Bewerbungen sind via mitgestalten.wien.gv.at möglich.

Die Grätzlmarie, eine Förderung des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+, ermöglicht große und kleine Ideen, die der Hausgemeinschaft, der Nachbarschaft oder dem gesamten Grätzl zugutekommen. Projekte werden mit 500 bis 8.000 Euro finanziell unterstützt. Das Besondere an dieser Förderung: Ob ein Projekt bewilligt wird oder nicht, entscheiden die Bewohner*innen und Vertreter*innen lokaler Initiativen des Grätzls als Mitglied des „WieNeu+ Beirats“ selbst. Die Grätzlmarie ist noch bis Ende 2027 im aktuellen WieNeu+ Programmgebiet „Hernals“ abrufbar.

„Für niemanden ist die Gestaltung des direkten Wohnumfelds bedeutsamer als für die direkten Anrainerinnen und Anrainer. Wodurch kann das eigene Wohnumfeld noch lebenswerter werden? Mit der Grätzlmarie unterstützt die Stadt Wien diese Ideen, von der Innenhofbegrünung über Nachbarschaftsfeste bis hin zu kostenlosen Beratungs- und Workshopangeboten. Seit 2021 konnten über 80 Projekte in 3 WieNeu+ Programmgebieten gefördert und ermöglicht werden. Dabei steht immer das Gemeinsame im Vordergrund, denn Wien ist und bleibt die Stadt des sozialen Miteinanders“, freut sich Elke Hanel-Torsch, Wohnbaustadträtin.

Der WieNeu+ Beirat: Aufgaben und Bewerbung

Der Beirat, der über die Förderzu- oder -absage eines Grätzlmarie-Projekts entscheidet, besteht aus insgesamt 14 Personen (7 Bewohner*innen Hernals, 7 Vertreter*innen diverser Initiativen des Bezirks). 2 Mal pro Jahr wird über die bis dahin eingereichten Grätzlmarie-Projekte entschieden. Der WieNeu+ Beirat wird jeweils für 1 Kalenderjahr bestellt.

Die Bewerbung für die Teilnahme am WieNeu+ Beirat 2027 ist bis spätestens 31. Oktober 2026 über mitgestalten.wien.gv.at möglich. Bewerbungen können auch vor Ort bei der zuständigen Gebietsbetreuung Stadterneuerung ausgefüllt werden.

„Ich lade alle Hernalserinnen und Hernalser, die sich aktiv für ihr Grätzl einsetzen und gemeinsam etwas bewegen möchten, ganz herzlich dazu ein, sich für die Mitarbeit im WieNeu+ Beirat zu bewerben“, sagt Peter Jagsch, Bezirksvorsteher von Hernals. „Als Beiratsmitglied hat man die besondere und einmalige Möglichkeit, die Entwicklung des eigenen Grätzls aktiv mitzugestalten und gute Ideen voranzubringen. Gerade Projekte, die ohne eine entsprechende Förderung vielleicht nicht umgesetzt werden könnten, können durch das Engagement des Beirats Realität werden.“

Letzte Grätzlmarie-Einreichfrist 2026 Mitte Oktober

Noch bis 15. Oktober können Projektideen fürs Grätzl online via amtswege.wien.gv.at für eine heurige Förderung durch die Grätzlmarie eingereicht werden. Gesucht werden vor allem innovative Ideen zur Stärkung der eigenen Hausgemeinschaft. Vor der Projekteinreichung ist ein telefonisch oder persönlich geführtes Beratungsgespräch bei der zuständigen Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 7, 8, 9, 16, 17 und 18, 16., Haberlgasse 76) verpflichtend.

Einen Überblick über bisher umgesetzte Grätzlmarie-Projekte finden Sie unter wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie-projekte.

Bewerbung für den WieNeu+ Beirat 2027

mitgestalten.wien.gv.at/de-DE/projects/wieneu-beirat-2027-hernals

Mehr über das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+

wieneuplus.wien.gv.at/

Mehr über die Grätzlmarie

wieneuplus.wien.gv.at/graetzlmarie