Magie, Bauchreden und Pointen: „Größenwahn“ von Tricky Niki feiert ORF-1-Premiere am 1. September

Wien (OTS) -

Tricky Niki verzaubert „DIE.NACHT Sommerfrische“ mit seinem einzigartigen Mix aus Bauchreden auf höchstem Niveau, großer Magie und Wahnsinnspointen: Sein Erfolgsprogramm „Größenwahn“ ist am Dienstag, dem 1. September 2026, um 22.25 Uhr als ORF-1-Premiere zu sehen – und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON. Zum Aufwärmen der Lachmuskeln gibt es davor um 21.55 Uhr eine neue Folge von „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“: 20 Jahre Satiregeschichte mit den besten Parodien, Sketches und Außenreportagen des Kultformats von Stermann und Grissemann. Zum Abschluss dieser „DIE.NACHT“ widmen sich „Der Professor und der Wolf“ um 23.40 Uhr in einer neuen Ausgabe passend zum Schulstart Fragen zum Thema „Schule und Bildung“.

„Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind in Paraderollen als „Die Fischers“, als Top-Ermittler in „Soko Donau“ und als Horrorausgabe der TV-Köche „Andi & Alex“ zu sehen. Es gibt Highlightparodien auf Spitzenpolitiker wie Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer und Herbert Kickl oder die Verlegerlegende Wolfgang Fellner. Auch die ganz speziellen Versionen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ dürfen genauso wenig fehlen wie die „Willkommen Österreich“-Außenreporter:innen Hermes, Dave, Marc Carnal und Hazel Brugger. Mit dabei sind natürlich auch die Synchron-Anarchos von Maschek.

„Tricky Niki: Größenwahn“ (um 22.25 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Mit einer Mischung aus beeindruckendem Bauchreden, großer Zauberkunst und pointierter Comedy bringt Tricky Niki Entertainment auf ein neues Level. Hier sitzt jeder Gag – und das Publikum ist selbst im Sitzen noch auf Augenhöhe. Es wäre vermessen zu behaupten, dass „Größenwahn“ die größte Show des Universums und aller umliegenden Galaxien ist. Doch mehr als zehn Zentimeter fehlen wohl auch hier nicht. Denn Tricky Niki ist zwar weder groß noch artig – aber immer großartig. Eine Aufzeichnung aus dem Mirage Wien.

Der letzte „Sommerfrische“-Kabarett-Termin:

8. September: Heidelbeerhugo „10-Meter-Turm“ (ORF-Premiere)

„Der Professor und der Wolf – Schule und Bildung“ (um 23.40 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Zum Schulstart besprechen Armin Wolf und Peter Filzmaier alle Fragen rund um das Schulsystem. Wann gab es eigentlich die letzte große Schulreform? Warum wird Bildung in Österreich großteils vererbt? Wie mächtig oder machtlos ist der Bildungsminister? Und: Machen zu viele Jugendliche Matura und gehen dann studieren? Eine Auseinandersetzung mit Kompetenzverteilungen, Gesetzgebung, Reformen und Ideologien im österreichischen Schulsystem.