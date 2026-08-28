Wiener Stadthalle: Event-Highlights im September 2026

Wien (OTS) -

Auch im September 2026 wartet die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Von der Wildstyle & Tattoo Messe über legendäre Progressive-Rock-Klänge und internationalen Indie-Pop bis hin zu einem besonderen Mitmach-Hörspiel – im September ist für Musik-, Kultur- und Familienpublikum einiges dabei.

Wildstyle & Tattoo Messe – 5. und 6. September 2026

Die Wildstyle & Tattoo Messe kehrt am 5. und 6. September in die Halle E der Wiener Stadthalle zurück. Österreichs Kult-Event rund um Tattoos, Lifestyle und außergewöhnliche Unterhaltung feiert dabei eine besondere Zugabe zu den Feierlichkeiten rund um das 30-jährige Bestehen. Mehr als 3 Millionen Besucher*innen haben die Messe seit ihrer Gründung bereits besucht. Dutzende Tätowierer*innen und Aussteller*innen aus aller Welt, internationale Stargäste, Freakshows, Akrobatik und ein umfangreiches Showprogramm sorgen für ein außergewöhnliches Wochenende. Musikalische Höhepunkte sind die Live-Konzerte von BELPHEGOR und DESTRUCTION, die ohne zusätzlichen Eintritt im Wildstyle-Ticket inkludiert sind.

Parallel dazu gastiert das European Street Food Festival am 5. und 6. September auf dem Außengelände der Halle E. Bei freiem Eintritt laden zahlreiche Food-Trucks, Stände und Köch*innen zu einer kulinarischen Reise rund um die Welt ein. Von mexikanischen und indischen Spezialitäten über Burger und Gegrilltes bis hin zu vegetarischen und veganen Gerichten sowie süßen Köstlichkeiten reicht das vielfältige Angebot.

The Best of Mike Oldfield’s Tubular Bells I, II & III – 18. September 2026

Eine Reise durch mehr als 25 Jahre Musikgeschichte erwartet das Publikum am 18. September in der Halle F der Wiener Stadthalle. The Best of Tubular Bells I, II & III bringt die legendären Werke von Mike Oldfield auf die Bühne. Ein großes Live-Ensemble unter der Leitung und musikalischen Arrangements von Oldfields langjährigem Weggefährten Robin Smith präsentiert das komplette „Tubular Bells I“ sowie ausgewählte Passagen aus „Tubular Bells II“ und „Tubular Bells III“. Mit dabei ist auch der Welthit „Moonlight Shadow“.

AnnenMayKantereit – 19. September 2026

Mit ihrem unverwechselbaren Sound gastieren AnnenMayKantereit am 19. September in der Halle D der Wiener Stadthalle. Die Kölner Band rund um Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit hat sich seit ihren Anfängen als Straßenmusiker zu einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Bands entwickelt. Songs wie „Barfuß am Klavier“, „3 Tage am Meer“ und „Oft gefragt“ erreichten Millionen Hörer*innen. Nach fünf erfolgreichen Alben, zahlreichen Auszeichnungen und ausverkauften Konzerten steht die Band nun erneut in Wien auf der Bühne. Das Konzert ist bereits ausverkauft!

HAEVN – TERRA NOVA Tour – 19. September 2026

Ebenfalls am 19. September, allerdings in der Halle F, ist das niederländische Duo HAEVN zu erleben. Mit ihrer TERRA NOVA Tour schlagen die Musiker ein neues Kapitel auf und verbinden neue Songs und unveröffentlichte Stücke mit neu interpretierten Favoriten. Begleitet von einem Live-Streichquartett entsteht ein besonders intensives Konzerterlebnis. Seit mehr als zehn Jahren begeistert HAEVN mit einer Mischung aus Indie, Neo-Klassik und Cinematic Pop und verbindet eindringlichen Gesang, cineastische Klavierlinien und atmosphärische Arrangements.

Die drei ??? – Das Erbe des Meisterdiebes als Mitmachhörspiel – 24. September 2026

Ein besonderes Erlebnis für Hörspielfans erwartet das Publikum am 24. September in der Halle F der Wiener Stadthalle: Oliver Rohrbeck, die legendäre Stimme von Justus Jonas, bringt gemeinsam mit Geräuschemacher Jörg Klinkenberg und bei einem Casting vorab ausgewählten Fans „Die drei ??? – Das Erbe des Meisterdiebes“ auf die Bühne. Mit Alltagsgegenständen, verblüffenden Effekten und viel Fingerspitzengefühl erzeugt Jörg Klinkenberg live die Geräuschkulisse, während Oliver Rohrbeck die Geschichte der drei Detektive zum Leben erweckt. Im Mittelpunkt steht ein mysteriöses Testament des verstorbenen Meisterdiebs Victor Hugenay und die Suche nach wertvollen, verschollenen Gemälden. Ein interaktiver Abend für Fans jeden Alters.

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Tickets

Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Pressefotos:

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