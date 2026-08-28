Sicherheit, Qualität und Zukunftsfähigkeit: Die VBV-Gruppe ist fünffach ISO-zertifiziert.

Wien (OTS) -

Die VBV-Gruppe hat ihre hohen Standards in den Bereichen Informationssicherheit, Business Continuity Management, Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit erfolgreich durch unabhängige Zertifizierungen bestätigt. Zusätzlich zu bestehenden Zertifizierungen verfügt die VBV-Gruppe nun über vier international anerkannte ISO-Zertifizierungen – darunter als eines der ersten Unternehmen in Österreich bereits die ISO 42001:2023 – Artificial Intelligence Management System (AIMS).

Diese Auszeichnungen unterstreichen den Anspruch der VBV-Gruppe, höchste Standards bei Sicherheit, Qualität, Verlässlichkeit und verantwortungsvoller Unternehmensführung einzuhalten. Für Kund:innen, Anwartschafts- und Leistungsberechtigte sowie Geschäftspartner sind sie ein sichtbares Zeichen für professionell gelebte Prozesse und kontinuierliche Weiterentwicklung.

„Die ISO-Zertifizierungen und EMAS-Rezertifizierung sind nicht nur ein Gütesiegel, sondern in zunehmendem Maße wichtige Wettbewerbsfaktoren. Sie belegen, dass die VBV-Gruppe Sicherheit, Resilienz, Innovation und Nachhaltigkeit integrativ denkt und umsetzt. Denn Vorsorge bedeutet Verantwortung“, erklärt Mag. Ronald Laszlo, Mitglied des Vorstandes und COO der VBV-Gruppe.

Die VBV-Zertifizierungen im Überblick:

ISO 27001:2022 – Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)

Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 weist die VBV-Gruppe nach, dass sie internationale Standards für Informationssicherheit und Datenschutz konsequent umsetzt. Das Managementsystem schützt sensible Informationen und Daten des Unternehmens, wie auch die seiner Kunden, Anwartschaftsberechtigten und Leistungsberechtigten systematisch vor Diebstahl, Verlust oder Manipulation. Durch klare organisatorische Vorgaben, technische Kontrollen und einen fortlaufenden Verbesserungsprozess minimiert die VBV Cyberrisiken und garantiert jederzeit Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.

ISO 22301:2019 – Business Continuity Management System (BCMS)

Ob Cyberangriff, Systemausfall oder Naturkatastrophe: Die Zertifizierung nach ISO 22301 bestätigt, dass die VBV-Gruppe umfassende Vorkehrungen getroffen hat, um auch in außergewöhnlichen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Durch vordefinierte Notfallpläne schützt die VBV sich vor existenzbedrohenden Ausfällen, erfüllt strenge gesetzliche Vorgaben und sichert die schnelle Wiederaufnahme ihres Geschäftsbetriebs. Für ihre Partner bedeutet das die beruhigende Gewissheit einer garantierten Lieferfähigkeit - selbst unter schwierigsten Bedingungen.

ISO 42001:2023 – Artificial Intelligence Management System (AIMS)

Als digitaler Vorreiter setzt die VBV als eine der ersten Organisationen in Österreich diesen zukunfts-weisenden Standard um. Die Zertifizierung belegt, dass die VBV-Systeme der Künstlichen Intelligenz absolut verantwortungsvoll, transparent und ethisch einsetzt. Sie minimiert KI-spezifische Risiken, wie Diskriminierung oder Datenverletzungen und gewährleistet gleichzeitig die lückenlose Einhaltung strenger gesetzlicher Auflagen, wie DORA und dem EU AI Act. Damit setzt die VBV ein klares Zeichen für den verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Rezertifizierungsaudit EMAS und ISO 14001

Als Nachhaltigkeitspionierin verfügt die VBV seit vielen Jahren über entsprechende Umwelt-Zertifizierungen. Dazu erfolgte vor kurzem eine Rezertifizierung bei EMAS und ISO 14001. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) und ISO 14001 sind Umweltmanagementsysteme, die der strukturierten und kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen dienen. Auch diese Audits verliefen sehr positiv und sind eine Bestätigung des kontinuierlichen VBV-Engagements für ein wirksames und verantwortungsvolles Umweltmanagement.

Ein starkes Signal für Vertrauen und Verlässlichkeit

Die erfolgreichen Zertifizierungen bestätigen den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanspruch der VBV-Gruppe. Sie stärken das Vertrauen der Kund:innen und Partner nach außen und sind gleichsam ein starker Motivator die internen Prozesse und Systeme den laufenden Gegebenheiten anzupassen bzw. weiterzuentwickeln.

Der besondere Dank gilt allen VBV-Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Engagement, ihrer Expertise und ihrer täglichen Arbeit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben. Die Grundlage unserer zuverlässigen und zukunftsorientierten Vorsorge.

Die VBV-Gruppe ist Marktführerin bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch die Dienstleistungsunternehmen VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im Onlineservice Meine VBV www.meinevbv.at