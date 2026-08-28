Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) setzt Zusammenarbeit mit DERAD aus

Wien (OTS) -

Aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe setzt die Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) die Zusammenarbeit mit dem Verein DERAD aus. Der Verein war bislang im Bereich der Extremismusprävention, Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung tätig. Eine weitere Konsequenz, die gezogen wird, ist die Aussetzung der Mitgliedschaft von Moussa Al-Hassan Diaw, dem Gründer von DERAD, beim Wiener Integrationsrat.

Seitens der Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) wird betont, dass die Vorwürfe schwerwiegend sind und lückenlos aufgeklärt gehören, daher gibt es einen engen Kontakt mit den zuständigen Sicherheitsbehörden. Bis nicht 100% ausgeschlossen werden kann, dass die Anschuldigungen haltlos sind, gibt es keinerlei Zusammenarbeit mit dem Verein. Damit werden sehr klare und rasche Konsequenzen gezogen.