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ARTE ergründet die Bedeutung des Glaubens in neuer Dokumentationsreihe "Woran wir glauben" ab 3. Oktober 2026 auf arte.tv und ARTE

Sadhguru im Ashram seiner Organisation "Isha Foundation" in der Nähe von Coimbatore im südlichen Indien. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Woher kommen wir? Warum leiden wir? Und woran halten wir uns fest, wenn die Welt unbegreiflich wird? "Woran wir glauben" geht den ältesten Fragen der Menschheit nach - und erzählt Glauben nicht als etwas Fernes oder Vergangenes, sondern als Kraft, die unser Denken bis heute prägt. Die Dokumentationsreihe ist ab dem 3. Oktober auf arte.tv sowie am selben Tag ab 21.40 Uhr auf ARTE zu sehen.

Teil 1: Die Natur des Menschen

Die Reise beginnt in der Kalahari und führt bis an die Front in der Ukraine. Sie erzählt von alten Ritualen und modernen Sinnkrisen. "Woran wir glauben - Die Natur des Menschen" fragt, warum wir nach Trost, Zeichen und Ordnung suchen - in der Natur, bei den Ahnen, in Gott oder im Zweifel. Ist Glaube Teil unserer Biologie oder tatsächlich der Weg zu höherer Erkenntnis?

Teil 2: Götter, Geister und Gurus

Während die Kirchen Mitglieder verlieren, suchen Millionen neue Formen von Spiritualität: in indischen Ashrams, bei Neo-Druiden, in japanischer Popkultur oder bei Gurus. "Woran wir glauben" zeigt eine Welt, in der große Religionen Einfluss verlieren, aber der Hunger nach Erklärungen jenseits wissenschaftlicher Fakten bleibt. Kann die Sehnsucht nach Halt auch zur Gefahr werden?

Teil 3: Eine bessere Welt

Kann Glaube die Welt besser machen? Diese Folge reist von Ordensfrauen in der Bretagne zu Seenotretterinnen im Mittelmeer, von Gospelsängern in New Orleans zum Volk der Wixárika in Mexiko. Sie führt zu Menschen, die aus ihrem Glauben an Gott, Gerechtigkeit, Natur oder Gemeinschaft handeln. Zwischen Trost und Zweifel fragt der Film: Brauchen wir den Glauben, um nicht aufzugeben?

Woran wir glauben

Dokumentationsreihe von Jobst Knigge, Cristina Trebbi, Susanne Utzt

ZDF/ARTE, Spiegel TV, Deutschland, Japan, USA 2024, 3 x 52 Min.

Erstausstrahlung

Ab 3. Oktober 2026 auf arte.tv

Am 3. Oktober 2026 ab 21.40 Uhr auf ARTE

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i.A. Lisa Hagn
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für Tonja von Thaden
Referentin für Presse und PR
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Vorschau Bild von Sadhguru im Ashram seiner Organisation "Isha Foundation" in der Nähe von Coimbatore im südlichen Indien. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.16MB]
Vorschau Bild von Ein Mädchen zündet während des Maha-Shivaratri-Festes in Varanasi, Indien, eine Öllampe an. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.59MB]
Vorschau Bild von Schwester Laure ist Nonne im Kloster der Augustinerinnen der Barmherzigkeit Jesu in Malestroit in der Bretagne, Frankreich. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.15MB]

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