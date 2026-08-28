Starkes Wachstum bei den VOR Jahreskarten

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) zieht für das erste Halbjahr 2026 eine positive Bilanz über den VOR KlimaTicket-Absatz. Die VOR KlimaTickets setzen ihren Wachstumskurs fort und erreichen einen neuen Höchststand:

Seit Jahresende 2025 ist die Zahl der im Umlauf befindlichen VOR KlimaTickets Region und VOR KlimaTickets MetropolRegion von 85.558 auf 92.094 gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 6.536 Tickets bzw. 7,6 Prozent innerhalb von sechs Monaten.

Auch die Gesamtzahl der VOR Jahreskarten zeigt eine erfreuliche Entwicklung: Gemeinsam mit 12.117 VOR Strecken-Jahreskarten waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 104.211 Jahreskarten im Umlauf. Damit überschritt der VOR erstmals die Marke von 100.000 aktiven Jahreskarten.

Besonders stark entwickelte sich das VOR KlimaTicket MetropolRegion: Die Zahl der im Umlauf befindlichen Tickets stieg seit Dezember 2025 von 60.189 auf 66.009 – ein Plus von 5.820 Tickets bzw. 9,7 Prozent. Auch das VOR KlimaTicket Region verzeichnete einen Zuwachs und legte von 25.369 auf 26.085 Tickets zu. Das entspricht einem Plus von 716 Tickets bzw. 2,8 Prozent.

Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fällt damit auch stärker aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres: Von Jänner bis Juni 2025 stieg die Zahl der VOR KlimaTickets von 69.029 auf 72.345 und damit um 4,8 Prozent. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich der Bestand hingegen von 86.568 auf 92.094 Tickets – ein Wachstum von 6,4 Prozent.

Entscheidung für nachhaltige Mobilität mit Öffis

Der Zuwachs bei den VOR KlimaTickets zeigt, dass sich immer mehr Menschen für den Öffentlichen Verkehr als verlässliche und nachhaltige Mobilitätsform entscheiden. Insbesondere die Entwicklung des KlimaTicket MetropolRegion unterstreicht den steigenden Bedarf an bundesländerübergreifender und leicht zugänglicher Mobilität. Mit einem gemeinsamen Tarifsystem und einem gut vernetzten Angebot aus Bahn und Bus schafft der VOR und seine Eigentümer – die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland – die Voraussetzungen für eine leistungsfähige und attraktive Mobilität in der Ostregion.

Nicht nur die VOR KlimaTickets erreichten einen neuen Höchststand: Auch die Gesamtzahl der VOR Jahreskarten überschritt erstmals die Marke von 100.000. Gemeinsam mit 12.117 VOR Strecken-Jahreskarten waren zum 30. Juni 2026 insgesamt 104.211 aktive VOR Jahreskarten im Umlauf.

Der Vergleich mit dem Vorjahreswert unterstreicht die Dynamik zusätzlich: Seit dem 30. Juni 2025 stieg die Zahl der VOR KlimaTickets von 72.345 auf 92.094 – ein Plus von 19.749 Tickets bzw. 27,3 Prozent. Das VOR KlimaTicket MetropolRegion legte dabei innerhalb eines Jahres um 34,3 Prozent zu, das VOR KlimaTicket Region um 12,4 Prozent.

Weitere Infos zu den VOR KlimaTickets.

VOR KlimaTickets sorgen für niederschwelligen Zugang zu bundesländerübergreifender Mobilität

„Öffentlicher Verkehr ist weit mehr als Klimapolitik. Er ist eine zentrale Voraussetzung für einen starken Wirtschafts- und Arbeitsstandort. Die aktuellen VOR-Zahlen zeigen, dass immer mehr Menschen in der Ostregion auf planbare, leistbare und bundesländerübergreifende Mobilität setzen. Gerade für Wien als Wirtschaftsmotor Österreichs ist das entscheidend: Wer Arbeitswege erleichtert, verbindet Menschen mit Chancen, Betriebe mit Arbeitskräften und Regionen miteinander“ , so Wiens Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, Barbara Novak.

„Die aktuelle Halbjahresbilanz bestätigt unseren Kurs. Für mich ist entscheidend, dass unsere Investitionen in den Öffentlichen Verkehr direkt bei den Menschen ankommen. Unsere Pendler müssen die Verbesserungen auch am täglichen Arbeitsweg spüren. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass Bus und Bahn pünktlich und in guter Qualität unterwegs sind. Der Ausbau des Bahn- und Busangebotes sowie die kontinuierliche Verbesserung regionaler Mobilitätsangebote sorgen dafür, dass der Öffentliche Verkehr sowohl in den Ballungsräumen als auch im ländlichen Raum stärker genutzt wird“ , sagt NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Ein attraktives Gesamtangebot aus Bahn, Bus und ergänzenden Mobilitätslösungen schafft verlässliche Alternativen zum Individualverkehr und stärkt die Lebensqualität der Burgenländerinnen und Burgenländer. Mit der gezielten Verknüpfung regionaler Angebote – wie dem burgenländischen Anrufsammeltaxi BAST – einem leistungsfähigen überregionalen Bahn- und Busnetz sowie einem fairen Tarifsystem schaffen wir ein multimodales Mobilitätsangebot, das die Menschen im Alltag überzeugt“ , unterstreicht der burgenländische Verkehrslandesrat Heinrich Dorner.