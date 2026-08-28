  • 28.08.2026, 09:41:02
  • /
  • OTS0022

Minerva-Vita wächst über Österreich und Deutschland hinaus

Österreichischer Longevity-Anbieter baut europäischen Direktvertrieb aus. Deutschland ist bereits stärkster Absatzmarkt.

Wien (OTS) - 

Seit dem Start des eigenen Onlineshops im Juli 2025 hat sich Deutschland zum wichtigsten Absatzmarkt der österreichischen Minerva-Vita KG entwickelt. Gleichzeitig kommen zunehmend Bestellungen aus weiteren europäischen Ländern.

Innerhalb der Kernmärkte Österreich und Deutschland entfallen rund 70 Prozent des Umsatzes auf Deutschland. Darüber hinaus liefert Minerva-Vita bereits in die Schweiz, nach Schweden, Spanien und Italien.

"Das außerhalb des deutschsprachigen Raums entstehende Interesse wollen wir Schritt für Schritt weiter ausbauen", sagt Martin Christ, Geschäftsführer der Minerva-Vita KG.

Die Minerva-Vita KG ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien und entwickelt Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Longevity und Better Aging. Die Produkte werden wissenschaftlich fundiert entwickelt und extern laborgeprüft. Der Vertrieb erfolgt über www.minerva-vita.com mit europaweitem Versand.

Wissenschaft & Transparenz bei Minerva-Vita

Ein Blick auf externe Laboranalysen, wissenschaftliche Quellen und die Grundlagen hinter den Produkten von Minerva-Vita.

Rückfragen & Kontakt

Minerva-Vita KG
Martin Rudolf Christ
Telefon: 067762921620
E-Mail: [email protected]
Website: https://minerva-vita.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Minerva-Vita

Rückfragen & Kontakt

Minerva-Vita KG
Martin Rudolf Christ
Telefon: 067762921620
E-Mail: [email protected]
Website: https://minerva-vita.com/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright