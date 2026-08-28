Minerva-Vita wächst über Österreich und Deutschland hinaus

Wien (OTS) -

Seit dem Start des eigenen Onlineshops im Juli 2025 hat sich Deutschland zum wichtigsten Absatzmarkt der österreichischen Minerva-Vita KG entwickelt. Gleichzeitig kommen zunehmend Bestellungen aus weiteren europäischen Ländern.

Innerhalb der Kernmärkte Österreich und Deutschland entfallen rund 70 Prozent des Umsatzes auf Deutschland. Darüber hinaus liefert Minerva-Vita bereits in die Schweiz, nach Schweden, Spanien und Italien.

"Das außerhalb des deutschsprachigen Raums entstehende Interesse wollen wir Schritt für Schritt weiter ausbauen", sagt Martin Christ, Geschäftsführer der Minerva-Vita KG.



Die Minerva-Vita KG ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Wien und entwickelt Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Longevity und Better Aging. Die Produkte werden wissenschaftlich fundiert entwickelt und extern laborgeprüft. Der Vertrieb erfolgt über www.minerva-vita.com mit europaweitem Versand.